Na Gruškovju trčil v betonsko ograjo, umrla 52-letna sopotnica

Spregledal signalizacijo in trčil v betonsko ograjo

14. maj 2018 ob 11:12

Maribor - MMC RTV SLO

Malo pred 2. uro zjutraj je pred mejnim prehodom Gruškovje 46-letni voznik spregledal signalizacijo in trčil v betonsko ograjo. Za posledicami nesreče je pozneje v ptujski bolnišnici umrla 52-letna nemška državljanka.

Osebni avtomobil nemške registracije je po obvozni gradbiščni cesti iz smeri Podlehnika proti mejnemu prehodu Gruškovje vozil 46-letni državljan BiH-a. Kakšnih 300 metrov pred prehodom, kjer je promet vozil preusmerjen iz gradbiščne ceste v oster levi ovinek, kar je bilo dobro označeno z nizom svetlobnih luči in tablami, je voznik zapeljal naravnost in trčil v betonsko ograjo.

Njegovo vozilo je odbilo v levo, na nasprotno smerno vozišče, kjer je s prednjim delom vozila trčil še v začasno betonsko varnostno ograjo ob levem robu vozišča. Vozilo je nato še enkrat odbilo v desno, čez celotno vozišče, kjer ga je na kolesih obrnilo za 90 stopinj v desno. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 27-letni državljan Srbije, voznik tovornega vozila s priklopnikom, ki je kljub zaviranju trčil v ustavljeni avtomobil.

V nesreči so se voznik osebnega avtomobila in njegovi sopotnici 52- in 31-letni nemški državljanki hudo telesno poškodovali, 27-letna nemška državljanka pa lažje. Reševalci so vse prepeljali v ptujsko bolnišnico, kjer je 52-letnica proti jutru podlegla poškodbam. Voznik tovornjaka ni bil poškodovan.

Voznika kazensko ovadili

Policisti policijske uprave Maribor bodo voznika avtomobila kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Elektronski alkotest pri nobenem izmed obeh voznikov ni pokazal prisotnosti alkohola. Prometna signalizacija in prometna oprema na obvozni gradbiščni cesti pa je po ugotovitvah policistov povsem skladna s predpisi.

Zaradi prometne nesreče je bila glavna cesta dve uri zaprta za ves promet, nato pa je do nekaj pred 6. uro promet potekal izmenično enosmerno. Posledice prometne nesreče so zdaj že odstranili.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Maribor v 8 prometnih nesrečah IV. kategorije umrlo 8 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta je bilo takih nesreč 9, umrlo pa je 10 ljudi, so še sporočili policisti.

