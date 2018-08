Na Kaninu rešujejo jamarja, potrebno bo miniranje

Jamar je padel 20 metrov globoko

5. avgust 2018 ob 17:13,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 17:36

Bovec - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na italijanski strani Kanina od včeraj popoldne poteka obsežna reševalna akcija slovenskih in italijanskih ekip. 33-letni tržaški jamar je namreč med raziskovanjem jame z izjemno težkim dostopom v steni na dvestometrski globini padel za kakih dvajset metrov.

Ponoči se je do ponesrečenca prebil slovenski zdravnik. Jamar je pri zavesti, ima pa hudo poškodovane roke in rebra. Do izhoda iz jame vodi več ožin, da bi rešili ponesrečenca, bodo morali prehode minirati.

Mojca Dumančič, Televizija Slovenija