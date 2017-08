Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Uprava RS za zaščito in reševanje je obvestilo o požaru med Komnom in Branikom dobila nekaj pred poldnevom. Foto: Ana Ferjančič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Večji požar na komenskem Krasu je pod nadzorom

Nad požar 240 gasilcev

6. avgust 2017 ob 14:46,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 19:11

Komen - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Na območju med Komnom in Branikom na Krasu je dopoldne zagorelo. Gorelo je več kot sto hektarjev gozda, grmičevja in trave, vasi pa niso več ogrožene.

Gorelo je na območju, ki mu domačini pravijo Komenšček. Vodja intervencije Marko Adamič iz Prostovoljnega gasilskega društva Komen je pojasnil, da so aktivirali gasilce s širšega območja. Požar je obvladovalo 240 gasilcev s 60 vozili, na terenu sta bila tudi letalo Slovenske vojske in dva helikopterja.

Ogenj se je hitro širil, zgorela sta traktor in baraka v zaselku Jablanec, kjer je ogenj prišel tik do hiš, je za Radio Slovenija povedal Adamič. Gasilcem je zaselek uspelo ubraniti, prav tako vas Rubije.

Kot zdaj kaže, požar ni nastal naključno ali zaradi nesreče. "To je zagotovo požig," je dejal Adamič, ki je pozneje za Televizijo Slovenija dodal, da bo seveda treba počakati še na uradne izsledke forenzične preiskave.

Na težko prehodnem območju piha tudi burja z močnejšimi sunki, a vodja intervencije predvideva, da bodo lahko požar do noči lokalizirali.

Uprava RS za zaščito in reševanje je obvestilo o požaru med Komnom in Branikom dobila nekaj pred poldnevom. Po podatkih prometnoinformacijskega centra sta zaradi požara popolnoma zaprti lokalni cesti Komen-Lipa in Komen-Škrbina.

T. H.