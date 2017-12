Poudarki V RTC-ju Krvavec pojasnjujejo, da napake niso mogli predvideti, bodo pa žičnico skrbno pregledali Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Smučišče na Krvavcu obratuje po običajnem urniku, razen žičnice Zvoh, ki je še v pregledu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Sorodne novice Na dvosedežnici Zvoh na Krvavcu obstalo 40 smučarjev Smučarje prvič letos sprejeli tudi na Krvavcu in v Kranjski Gori Dodaj v

Na Krvavcu podroben pregled žičnice, ki so jo zaradi okvare ustavili

Žičnica Zvoh vodi do najvišje točke na smučišču

18. december 2017 ob 17:40

Krvavec - MMC RTV SLO, STA

V Rekreacijsko-turističnem centru Krvavec pregledujejo stanje žičnice Zvoh, ki so jo morali v nedeljo zaradi okvare zaustaviti. Pri tem je na žičnici obtičalo 51 smučarjev, ki pa so jih gorski reševalci in gasilci kmalu rešili.

Sedežnico so morali v popoldanskih urah ustaviti zaradi odpovedi ležaja na obračalnem kolesu, s čimer so preprečili morebitno nesrečo. "Ocena strokovnega osebja na kraju poškodbe je bila, da je zaradi zagotavljanja varnosti napravo treba nemudoma zaustaviti, in to smo tudi storili ter takoj začeli reševalno akcijo," je pojasnil direktor RTC-ja Krvavec Srečko Retuznik.

K reševanju ujetih smučarjev so najprej priskočili uslužbenci smučišča in dežurna reševalna služba, potem pa so jim na pomoč priskočili še gorski reševalci, gasilci in na koncu tudi jamarji. Smučarje so reševali s pomočjo košare in vrvne tehnike. Skupaj je bilo v reševanje vključenih 40 ljudi, tako da se je reševanje končalo slabe tri ure po zaustavitvi žičnice. Pri tem ni bil poškodovan nihče, nekaj ljudi je prezeblo, a so reševanje prestali brez hujših ozeblin.

Napake ni bilo mogoče predvideti

Sedežnica Zvoh je bila postavljena leta 1981, v RTC-ju Krvavec pa pojasnjujejo, da so jo že večkrat obnovili in jo tudi redno vzdržujejo. Leta 2013 so na njej opravili izredni pregled vseh ključnih delov, letos pa so zamenjali krmilno napravo na sedežnici. Retuznik ob tem pojasnjuje, da so vse naprave redno pregledane in varne, a te napake ni bilo mogoče predvideti.

V prihodnjih dneh bodo jasne vse razsežnosti okvare, jasno bo tudi, kdaj predvidoma bo naprava lahko spet varno in nemoteno obratovala. Smučišče medtem normalno obratuje, vendar brez sedežnice Zvoh, ki smučarje sicer pelje do najvišje točke smučišča in je s pripadajočo progo zelo pomembna za krvavško smučišče.

L. L.