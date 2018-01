Na Krvavcu smučarka obvisela na sedežnici in padla v globino

Ponesrečenka ni v smrtni nevarnosti

25. januar 2018 ob 14:26

Cerklje na Gorenjskem - MMC RTV SLO, STA

V sredo okoli 13.30 se je na žičniški napravi Zvoh na Krvavcu smučarka zapletla pri vstopu na dvosedežnico, na njej obvisela in nato padla več metrov v globino. Ponesrečenka ni v smrtni nevarnosti.

Poškodovano smučarko so na kraju nesreče oskrbeli reševalci na smučišču, helikopter Slovenske vojske pa jo je nato v spremstvu gorskega reševalca in zdravnika letalca reševalca prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da dogodek še preiskujejo. Zaradi razjasnitve okoliščin pa pozivajo priče dogodka, naj informacije čim prej sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 oziroma na telefon PU-ja Kranj.

Gorenjski policisti so v sredo na smučiščih obravnavali še dve drugi nesreči, v vseh treh pa so se poškodovali tuji smučarji. Dopoldne je smučar na trši podlagi padel in si poškodoval nogo ter roko, opoldne pa je otrok med smučanjem zapeljal z urejene proge in si poškodoval glavo.

Gorenjski policisti prosijo priče za pomoč tudi pri razjasnitvi okoliščin nesreče pešca, ki se je zgodila v sredo med 17.30 in 18. uro na Bledu. Neznani voznik je z večjim belim vozilom, verjetno kombijem, na Rečiški cesti med križiščem za Blejski grad in naseljem Rečica trčil v pešca, ki se je ob tem poškodoval.

