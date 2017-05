Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na Zaplani je zagorel objekt, na Mali Mežakli pa odlagališče odpadkov. Foto: Pixabay

Na Mali Mežakli zagorelo odlagališče odpadkov, na Zaplani objekt za predelavo lesa

Požara že pogašena

19. maj 2017 ob 09:34,

zadnji poseg: 19. maj 2017 ob 16:31

Jesenice, Logatec - MMC RTV SLO/STA

V požaru, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na odlagališču odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami, je zagorelo 800 kubičnih metrov balodpadnega materiala. Sumijo, da je bil požar podtaknjen.

Na deponiji je zagorelo v četrtek nekaj po 20. uri. Dim, ki se je dvigal nad deponijo, je zajel tudi Jesenice, od koder se je na Mali Mežakli videl tudi ogenj. Zato je sprva kazalo, da bi lahko šlo za večji požar.

Požar so pogasili poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Jesenice in prostovoljni gasilci z Jesenic in Hrušice, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gašenje so izvedli s pomočjo strojev na deponiji, ki so odstranjevali material.

V družbi Ekogor, ki je upravljavec Centra za ravnanje z odpadki na Mali Mežakli, sumijo, da bi bil požar lahko podtaknjen, saj so zagorele bale stisnjenih plastičnih delcev, ki naj ne bi mogle zagoreti same od sebe. Na Policijski upravi Kranj so pojasnili, da policisti o požaru še zbirajo obvestila in preverjajo sum, da bi bil požar lahko podtaknjen.

Neznosen smrad pod deponijo

Prebivalci območja pod deponijo že več let opozarjajo na neznosen smrad, ki se širi iz Centra za ravnanje z odpadki po velikem delu Jesenic. Na problem so opozorili tudi oktobra lani, ko so jim pojasnili, da bodo v roku enega meseca zagnali novozgrajeni objekt biološke stabilizacije in tedaj emisij ne bo več. Vendar smrad ni izginil, v zadnjih tednih pa je še bolj izrazit. Kot so pojasnili v Ekogorju oziroma Publicusu, ki je njegov 100-odstotni lastnik, vzrok emisij smradu še vedno predstavljajo začasno skladiščeni odpadki in manipulacija z njimi.

Kot so navedli, so februarja takoj po pridobitvi odločbe o poskusnem obratovanju, začeli izvajati biološko obdelavo skladiščene težke frakcije. Prekladanje v bokse za biostabilizacijo pa zahteva odkrivanje skladiščenega kupa in boksov, kar ima za posledico povečane emisije smradu, ki so zaradi višjih temperatur zadnjega tedna še bolj izrazite.

Do tega trenutka so obdelali že več kot polovico skladiščenih količin težke frakcije. Hitreje pa ne gre, saj je sam proces biostabilizacije podvržen naravnim zakonitostim razgradnje bioloških komponent v odpadkih, ki zahtevajo svoj čas, so pojasnili. Ob tem so dodali, da lahko dodaten vir smradu predstavlja tudi začasno skladiščena lahka frakcija na lokaciji centra. Družba Ekogor je 26. aprila pridobila dovoljenje za izvoz odpadkov v tujino na termično izrabo. S prevzemnikom odpadkov pa še potekajo dogovori glede dinamike prevzemanja.

Ponoči zagorelo tudi na Zaplani

Na Zaplani v občini Logatec je v petek okoli 3. ure zjutraj zagorel objekt za predelavo lesa. Gasilci so požar pogasili, objekt pa je skoraj v celoti uničen. Po prvih ocenah je nastalo za nekaj sto tisoč evrov škode, je povedala Maja Ciperle Adlešič s Policijske uprave Ljubljana. O požaru so bile obveščene pristojne službe, ki bodo ugotavljale vzrok požara. Pri ogledu kraja sodelujejo tudi strokovnjaki iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

