Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Policija dogodek še preiskuje. Foto: BoBo Dodaj v

Na mariborski psihiatriji poskus uboja: pacient naj bi davil drugega pacienta

Policija še zbira obvestila

1. februar 2018 ob 14:21

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Ponoči so bili mariborski policisti obveščeni, da je moški v javnem zavodu napadel drugega moškega. Do zdaj so ugotovili, da obstajajo elementi kaznivega dejanja poskusa uboja.

Kot so še sporočili policisti, ni bila pri dogodku, ki se je zgodilo okoli 1. ure zjutraj, ogrožena nobena druga oseba. Dodali so, da še zbirajo obvestila in nadaljujejo samo preiskavo dogodka, zato bo več informacij znanih v prihodnjih dneh.

Časopis Večer ob tem poroča, da se je to zgodilo na mariborski psihiatriji, ko naj bi 37-letni pacient, doma iz Lendave, skušal vzeti življenje devet let starejšemu pacientu iz Maribora. Kot piše časopis, je zdravstveni tehnik malo po polnoči pregledoval sobe v zaprtem moškem oddelku in v eni od njih ugotovil, da pacient ne leži v svoji postelji. Ko je pogledal desno za vrata, je ugotovil, da sedi na ležečem Mariborčanu in ga davi. Skupaj s kolegom mu je uspelo napad prekiniti in napadenega, ki ni več kazal znakov življenja, znova oživiti.

Osumljeni ni bil prvič nasilen, saj naj bi tudi na psihiatriji v Ormožu že davil medicinsko sestro, zaradi česar so ga premestili v Maribor, še piše Večer in dodaja, da naj bi se v času, ko je bil na odprtem oddelku, odpeljal domov in tam na podoben način napadel tudi mater.

T. K. B.