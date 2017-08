Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Na maturantskem izletu v Grčiji je umrlo 18-letno dekle. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na maturantskem izletu v Grčiji umrla 18-letna Slovenka

Notranje krvavitve zaradi predobstoječega zdravstvenega stanja

27. avgust 2017 ob 18:23

Atene - MMC RTV SLO, STA

V bolnišnici na Krfu je v soboto umrla 18-letna udeleženka maturantskega izleta iz Slovenije. Vzrok smrti so bile notranje krvavitve, ki so bile posledica predobstoječega resnega medicinskega stanja.

V potovalni agenciji Collegium Mondial Travel, ki je organizirala izlet, so pojasnili, da so najstnico zaradi izredno slabega počutja odpeljali v bolnišnico v kraju Kontokali, kjer so jo takoj operirali. Po operaciji je bila vso noč v kritičnem stanju, ob njej pa so bili starši, ki so prispeli na Krf.

