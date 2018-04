Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Z avtom razbil izložbeno okno. Foto: Policijska uprava Novo mesto Prometna nesreča v Trebnjem. Foto: Policijska uprava Novo mesto Dodaj v

Najprej razbil izložbo, nato trčil še v hišo

Voznik je bil laže poškodovan

25. april 2018 ob 12:36

Trebnje - MMC RTV SLO

Voznik osebnega avtomobila je na parkirnem prostoru pred poslovno stavbo namesto na zavoro pritisnil na plin in trčil v izložbeno okno, nato pa zapeljal vzvratno in trčil še v stanovanjsko hišo.

V torek nekaj po 14. uri so bili prometni policisti obveščeni o prometni nesreči v Trebnjem. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 84-letni voznik osebnega avtomobila na parkirnem prostoru pred poslovno stavbo namesto na zavoro pritisnil na plin in trčil v izložbeno okno.

Povzročitelj je kasneje prestavil v vzvratno prestavo, zapeljal prek parkirnega prostora in ceste ter trčil še v stanovanjsko hišo. Laže poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico, policisti pa mu bodo zaradi povzročitve prometne nesreče izdali plačilni nalog.

