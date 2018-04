Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 6 glasov Ocenite to novico! V UKC-ju Ljubljana opozarjajo na previdnost pri nabiranju čemaža. Foto: BoBo Dodaj v

Namesto čemaža zaužila jesenski podlesek in umrla

Previdnost pri uživanju čemaža

6. april 2018 ob 11:53,

zadnji poseg: 6. april 2018 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

V UKC-ju Ljubljana je sinoči umrla bolnica, ki se je v ponedeljek zastrupila z jesenskim podleskom, drugi bolnik pa je še vedno v kritičnem stanju. Namesto čemaža sta nabrala in zaužila jesenski podlesek.

Vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo interne klinike UKC-ja Ljubljana Miran Brvar je pri tem opozoril na previdnost pri nabiranju čemaža.

Čemaž oziroma medvedov luk je pri nas v zadnjih dvajsetih letih zelo priljubljena užitna divja rastlina za pripravo solat, juh in namazov. Ker pa imata podobne podolgovate liste jesenski podlesek in čmerika, so zamenjave pogoste. Posledice pa so lahko tudi usodne za nabiralce ter njihove svojce in prijatelje, vsako leto v spomladanskih mesecih opozarjajo zdravstveni delavci.

