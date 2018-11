Nekdanji odvetnici so zaporno kazen spremenili v pogojno kazen enega leta in pol s preizkusno dobo štirih let. Foto: Pixabay Sorodne novice Nekdanja odvetnica obsojena na skoraj tri leta zapora Dodaj v

Namesto zaporne nekdanji žalski odvetnici pogojna kazen

Višji sodniki zaradi zastaranja dveh primerov spremenili sodbo okrožnega sodišča

26. november 2018 ob 10:59

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjsko višje sodišče je spremenilo kazen nekdanji žalski odvetnici Bredi Kovač, ki jo je okrožno sodišče zaradi izneverjenja strankam in ponarejanja listin obsodilo na dve leti in 10 mesecev zapora. Zaporno kazen so spremenili v pogojno kazen.

Bredo Kovač je obtožnica bremenila več kaznivih dejanj izneverjanja strankam, zlorabe zaupanja in ponarejanja dokumentov. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da je kriva štirih kaznivih dejanj izneverjanja in petih kaznivih dejanj ponarejanja listin.

Višje sodišče ji je pri vseh zgoraj naštetih kaznivih dejanjih znižalo kazensko sankcijo zaradi oprostilne sodbe v dveh primerih, časovne oddaljenosti od dogodkov, dejstva, da obdolženka ne dela več kot odvetnica, in ker je nekaterim oškodovancem povzročeno škodo že povrnila, poroča časnik Večer. Zaporno kazen so tako spremenili v pogojno kazen enega leta in pol s preizkusno dobo štirih let,

Večina oškodovancev je za grehe nekdanje odvetnice izvedela, ko so na sodiščih sami preverjali, kaj se dogaja z njihovimi zadevami, da se ne premaknejo z mrtve točke. Na sodiščih so v večini primerov ugotovili, da Kovačeva zanje na sodišče sploh ni vlagala tožb ali pa jih ni dopolnila.

Kovačeva je sicer svojim strankam zatrjevala, da so obravnave razpisane, a je pri tem ponarejala obvestila o narokih, preklicih za naroke, ki jih sploh ni bilo. V enem primeru je spremenila sklep ustavnega sodišča, ponaredila je tudi sodbo upravnega sodišča. Ko so stranke ugotovile, kaj se je zgodilo, so bili na sodišču že zamujeni roki, da bi lahko ukrepale, še povzema Večer.

Odvetnica je s temi dejanji mnogo strank pahnila na rob, tako finančni kot tudi psihični. Tudi sojenje se precej zavleklo. Predobravnavni narok so opravili šele v petem poskusu julija 2014, septembra 2015 je bila prva obravnava, čeprav so bili od januarja 2015 naroki razpisani skoraj vsak ponedeljek. Zapletalo se je predvsem zaradi zdravja obtožene.

