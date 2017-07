Nasilneža s Facebooka se izgovarjata na pijanost in zmanjšano zavedanje

Kovač skuša dokazati, da je njegova odgovornost manjša od Olovčeve

17. julij 2017 ob 16:21,

zadnji poseg: 17. julij 2017 ob 17:32

Krško - MMC RTV SLO/STA

Začela se je glavna obravnava v sojenju Alešu Olovcu in Martinu Kovaču, ki ju obtožnica bremeni umora 26-letnika, napad pa sta prenašala tudi prek družbenega omrežja.

V okviru glavne obravnave, ki poteka pred petčlanskim sodnim senatom na Okrožnem sodišču v Krškem, v katerem so ob dveh sodnikih še trije porotniki, je sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek najprej zaslišala osumljenca, ki jima tožilstvo očita kaznivo dejanje umora ter neupravičeno snemanje. Krivdo zanikata.

Olovec je med zaslišanjem povedal, da naj bi žrtev žalila ugled njegove matere, zato ga je sprva pozval k merjenju moči, tudi pri poznejšem pretepu pa mu, kot je poudaril, ni nameraval vzeti življenja oz. mu smrti ni želel.

Med drugim je dodal, da se zaradi močne alkoholiziranosti dogodka jasneje ne spominja, a je kljub temu navedel še kar nekaj podrobnosti, kako je zadeva potekala.

Večino poškodb povzročile brce

Na alkohol in slab spomin se je izgovarjal tudi Kovač, ki je povedal, da je prvo merjenje moči, ki naj bi ga izzvalo žrtvino izzivanje in žaljenje, pozneje preraslo v pretep, pri katerem je sam sodeloval z nekaj brcami v žrtvin hrbet ter glavo.

Je pa pretep posnel, pri čemer je zatrdil, da mu je telefon, pripravljen za snemanje, dal Olovec in da pri tem ni vedel, da gre za neposreden prenos dogajanja na spletu. Kovač je dodal tudi, da je na koncu predlagal, da bi za pretepenega poklical reševalce, a se Olovec s tem ni strinjal.

Pred sodišče je stopil tudi izvedenec sodne medicine Borut Štefanič, ki je presodil, da so večino žrtvinih poškodb povzročile brce. Za pretepenega pa ob prihodu reševalcev ni bilo več pomoči.

Izvedenec: Stanje večje brezbrižnosti

Na koncu je sodnica zaslišala še psihološkega izvedenca Mateja Kravosa, ki je dopustil možnost, da je zaradi močne alkoholiziranosti vseh treh udeležencev pretepa – šlo je namreč za tridnevno popivanje – in različnega besednega obkladanja, vsem prekipelo. Pri tem pa zaradi vajenosti do alkohola po njegovi presoji ni šlo za dejanje v afektu, temveč za stanje večje brezbrižnosti. Kravos pa je še dejal, da snemanje in njegova zahtevnost kažeta, da je bilo v ozadju vendarle "nekaj razuma".

Kovač s prstom kaže na večjo odgovornost Olovca

Kot je po obravnavi presodila tožilka Mateja Roguljič, je pristop obrambe, katere argumenti temeljijo na tem, da sta bila obtožena v času dejanja vinjena, kar je potrdila tudi ustrezna analiza, in da se vsega ne spominjata, povsem logičen.

Glede na to, da skuša Kovačeva obramba dokazati, da je njegova odgovornost za omenjeni napad manjša in da je do tega prišlo na Olovčevo pobudo, pa za zdaj vztraja pri obtožnici za oba, da gre za umor v sostorilstvu, za kar je zagrožena najmanj 15-letna zaporna kazen, je še dejala.

Glavna obravnava se bo z zaslišanjem prič nadaljevala v ponedeljek, 24. julija.

Spremenjena obtožnica

Policija je v noči na 13. februar prejela več prijav posnetka pretepa, objavljenega na družbenem omrežju Facebook. Policisti so zagnali akcijo preverjanja in v okolici Podbočja v Občini Krško našli hudo pretepenega 26-letnega moškega, ki so ga reševalci zaradi hudih poškodb prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so kmalu prijeli osumljenca napada, stara 20 in 29 let, in ju osumili kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let.

Ker je dan po napadu žrtev umrla, je tožilec očitano kaznivo dejanje nato spremenil v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Na okrožnem državnem tožilstvu v Krškem pa so omenjeno kaznivo dejanje ob končanju preiskave spremenili v umor.

T. H.