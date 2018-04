Nekdanjega mariborskega nadškofa Franca Krambergerja ni bilo na sodišče

Začetek sojenja zaradi spornih poslov mariborske nadškofije

5. april 2018 ob 07:41,

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok za obtožence kaznivih dejanj pri preprodaji delnic Mladinske knjige, s katero naj bi si mariborska škofija nezakonito prilastila 1,2 milijona evrov. Na sodišče je prišel le nekdanji predsednik uprave družbe za upravljanje NFD Stanislav Valant, ki krivde ni priznal.

Stanislav Valant je na sodišču dejal, da krivde ne priznava, prav tako tudi ne vseh obtožb, ki so navedene v obtožnici. Poleg njega so med obtoženimi še upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger, nekdanji ekonom nadškofije Mirko Krašovec in nekdanji prvi mož Etola Ivan Ferme.

Pri preprodaji delnic Mladinske knjige gre za posle izpred 14 let, ko je takratna mariborska škofija od Krekove družbe, ki jo je upravljala, najprej kupila delnice Mladinske knjige Založba in jih takoj bistveno dražje prodala.

Kupo-prodajne pogodbe kažejo, da je mariborska škofija konec decembra 2003 od Krekove družbe kupila 46.850 delnic Mladinske knjige po ceni 4.800 tolarjev za delnico ter jih isti dan prodala družbi Etol, ki jo je vodil Ferme, po ceni 7.900 tolarjev za delnico.

Podoben posel je mariborska škofija sklenila na začetku februarja 2004. Takrat je od Krekove družbe po enaki ceni kupila 51.283 delnic Mladinske knjige in jih isti dan po enako dražji ceni prodala družbi za upravljanje NFD, ki jo je vodil Stanislav Valant, dolgoletni predsednik nadzornega sveta Etola.

Tožilstvo želi dokazati, da sta Kramberger in Krašovec z vednostjo uprav družb, ki sta delnice kupili, oškodovala druge lastnike Krekove družbe, ki bi lahko zaslužili več, oziroma kupce, ki bi za delnice lahko plačali manj. Valant je v preteklosti poudaril, da kupca delnic nikakor nista bila vpletena v domnevno sporne posle in se v ničemer nista dogovarjala s soobtoženima, ki ju sploh nista poznala.

Odvetniki obtoženih zanikajo krivdo

Obramba bo glede na navedbe odvetnikov dokazovala, da obtoženi niso zlorabili svojega položaja in se niso dogovarjali glede cene delnic. Odvetnik Velimir Cugmas, ki zastopa Krašovca, danes dokaznih predlogov ni podal, saj da glede na navedbe njegove stranke, da pri očitanem kaznivem dejanju ni sodelovala, tega ne more dokazovati. "Pravno nekorektno mu obtožba očita dogovarjanje pri sklenitvi pogodbe, za kar sicer niti ni imel pooblastila," je navedel.

Ob koncu obravnave je v izjavi medijem dejal, da gre za politično motiviran pregon, povezan s primerom Betnava, v katerem je bila obsodba Krašovca razveljavljena. Poudaril je, da je za krivdno odgovornost nujno, da je obtoženi pri dejanju prisoten, kar pa Krašovec ni bil. "Tudi če bi sklepal kakršnokoli pogodbe, te ne bi bile veljavne, saj ni bil zakoniti posrednik," je poudaril.

Fermetov odvetnik Marjan Feguš je vztrajal, da bo nekdo v slovenskem pravnem sistemu moral razčistiti, da kaznivo dejanje zlorabe položaja, ki se jim očita, ni namenjeno zaščiti premoženjskih interesov, temveč družbenikov, zato se jim ta neustrezno očita. Opozoril je tudi na zlorabo standarda obstoja utemeljenega suma in dejstvo, da je Ferme že nekaj časa upokojen in da zato nima dostopa do dokumentacije, ki bi lahko služila kot dokazno gradivo.

Sojenje mora prinesti odgovore na vprašanja, kdo je bil nalogodajalec v primeru prenosa omenjenih delnic, kdo je bil na obeh nalogih podpisnik, kdaj so bili nalogi za prenos posredovani KDD-ju in s čigave strani so bili posredovani, pa je vztrajal odvetnik Boris Marčič, ki zagovarja Krambergerja.

Sojenje se bo z začetkom glavne obravnave po besedah sodnice Vladislave Lunder začelo 19. aprila, ko bo potekala predstavitev obtožnice in pa zagovori obtoženih.

G. C.