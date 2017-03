Nekdanji poslanec Magajna oproščen, napoveduje odškodninsko tožbo

Oprostilno sodbo je potrdilo tudi višje sodišče

17. marec 2017 ob 09:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji poslanec SD-ja in predsednik Krščanskih socialistov Slovenije Andrej Magajna je bil pravnomočno oproščen očitkov, da naj bi posedoval pornografske fotografije, na katerih so bili mladoletniki.

"S tem se končuje šestletna gonja proti meni, ko so me neupravičeno preganjali policija in tožilstvo brez vseh dokazov, pa še tiste, ki naj bi jih imeli, so izgubili," je po poročanju Večera povedal Magajna. Nekdanji poslanec SD-ja je napovedal, da bo zaradi neupravičene gonje proti njemu zahteval preiskavo zoper delo policistov in kriminalistov Policijske uprave Ljubljana, ki so ga preiskovali, še posebej zoper nekdanjega šefa ljubljanskih kriminalistov Branka Japlja, danes vodjo slovenske kriminalistične policije.

Skupaj z odvetnikom Žigo Podobnikom pripravlja tudi odškodninsko tožbo zoper državo zaradi nepopravljive škode, ki mu jo je povzročil policijski, tožilski in sodni pregon.

Magajna je ves čas zatrjeval, da gre za politično gonjo proti njemu, ki naj bi se začela dogajati takrat, ko je kot nekdanji koalicijski poslanec začel javno nasprotovati noveli zakona o RTV-ju.

Zaseženi diski in kopije so izginili

Na domu Magajne so novembra 2010 policisti opravili hišno preiskavo, ker naj bi bila z njegovega domačega IP-naslova prenesena fotografija razgaljenega mladoletnega dekleta. Hkrati so mu zasegli tudi trde diske z domnevno spornim materialom. Kazenska ovadba proti Magajni je bila vložena šele junija 2011, ko so policisti ponovno pregledovali zasežene diske in na njih našli prizore pornografije z mladoletniki. Zaseženi diski so se kasneje v postopku na policiji izgubili, izginile pa so tudi vse kopije.

Kljub temu je zoper Magajno stekel kazenski postopek. Februarja 2015 so na ljubljanskem okrožnem sodišču opravili predobravnavni narok, na katerem se je Magajna izrekel za nedolžnega. Tožilec Darko Novak je Magajni pred predobravnavnim narokom ponudil enoletno pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let, če prizna krivdo, na kar pa ni pristal.

Prva glavna obravnava je potekala septembra lani. Ob koncu sojenja januarja letos je tožilec za Magajno znova predlagal enako pogojno kazen kot na predobravnavnem naroku, odvetnik Podobnik pa je predlagal oprostilno sodbo. Oprostilno sodbo je pred dnevi potrdilo tudi višje sodišče, zato je pravnomočna.

Sa. J.