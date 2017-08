Nekdanji veleposlanik Reberc sposoben spremljati sojenje

Sojenje bo potekalo za zaprtimi vrati

30. avgust 2017 ob 17:54

Nekdanji veleposlanik Peter Reberc je po oceni psihiatričnega izvedenca sposoben spremljati sojenje v zadevi, kjer mu tožilstvo očita zlorabo položaja.

Na tokratni obravnavi v že več let trajajočem sojenju Petru Rebercu je slednji, tako kot je minuli teden obljubil njegov zagovornik Milan Krstić, prišel na sodišče. Reberc je po navedbah sodnika v torek vložil zahtevo za izločitev imenovanega sodnega izvedenca psihiatrične stroke Petra Preglja z očitki, da ga je na pogovor vabil ob poznih urah, celo v soboto popoldne, poleg tega ga je drugo sodišče v drugi zadevi izločilo.

A je sodnik Tomaž Bromše njegovo zahtevo zavrnil kot neutemeljeno. Psihiater je tako - za zaprtimi vrati, ker da njegovo mnenje vključuje tudi občutljive osebne podatke o obtoženem - predstavil svoje mnenje o Rebercu in ocenil, da je sposoben spremljati sojenje.

Reberc je tako novinarjem kot sodnemu izvedencu namenil nekaj žaljivk. Ko ga je sodnik pozval, naj se izreče o tem, ali naj zaradi tajnih dokumentov v spisu izločijo javnost s sojenja, je dejal: "Ne vem, to niso moji dokumenti, jaz nobenih dokumentov nisem skril. Meni je vseeno, če vse objavite. Javnost pa nima tu kaj početi."

Kot je pojasnil sodnik, je policija tudi na ovadbo zoper Reberca podala stopnjo tajnosti, prav tako so bili s stopnjo tajnosti označeni nekateri dokumenti zunanjega ministrstva, ki so v spisu. Po pozivu sodišča je ministrstvo stopnjo tajnosti umaknilo z nekaterih, a ne vseh dokumentov, medtem ko policija stopnje tajnosti z obtožnice ni umaknila.

Sojenje bo tako po odločitvi sodnega senata odslej deloma zaprto za javnost, deloma pa bo javno.

Nenavadne nabave

Rebercu tožilstvo očita zlorabo položaja, ko je bil med leti 2007 in 2010 veleposlanik v Madridu. Oktobra 2010 je moral zapustiti položaj zaradi sumljivih poslov pri porabi proračunskega denarja. Takrat je zgodba prišla tudi v javnost. V izrednem nadzoru na veleposlaništvu je zunanje ministrstvo ugotovilo, da je v času svojega mandata od februarja 2007 do avgusta 2010 med drugim kupil 1.800 kozarcev, 77 cedilnikov, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev, 11 sekir, 15 macol, 107 izvijačev, za 4.700 evrov žarnic. Z davkoplačevalskim denarjem je kupil še za 11.490 evrov orodja, knjižnega gradiva, ki presega letno kvoto za osnovna sredstva, za 40.200 evrov goriva itd. Sporne naj bi bile tudi nekatere letalske vozovnice in računi za hotelske storitve.

