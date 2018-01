Neoborožen moški oropal banko v Šiški

Odtujil nekaj tisoč evrov

11. januar 2018 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zamaskirani storilec je okoli 8. ure oropal denarno ustanovo na Celovški cesti v Ljubljani. Šlo naj bi za poslovalnico banke Addico v Šiški.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, je zamaskiran, a neoborožen moški od uslužbenke zahteval denar, po dejanju pa je zbežal. Policisti še opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, storilec, ki je odtujil nekaj tisoč evrov, pa je po dejanju zbežal s kraja.

Policisti so kraj zavarovali in skupaj s kriminalisti začeli zbiranje obvestil in ogled kraja kaznivega dejanja. Kriminalistično preiskavo in dejavnosti za izsleditev storilca še nadaljujejo, so zapisali na PU-ju Ljubljana.

Po poročanju spletnih Slovenskih novic naj bi neznanec oropal poslovalnico Addiko Bank v Šiški.