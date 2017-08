Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Voznik ju je želel podkupiti s po 50 evri, a sta policist in policistka denar zavrnila. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov poskus podkupovanja policistov

Vozniku grozi zaporna kazen

14. avgust 2017 ob 16:30

Koper - MMC RTV SLO, STA

Prehitri nemški voznik je v Dolenjah pri Jelšanah davi s 50 evri poskušal podkupiti policista in policistko. To je že drugi tovrstni poskus v enem tednu.

S koprske policijske uprave so sporočili, da so 45-letnega voznika osebnega avtomobila policisti ustavili malo pred 9. uro po meritvi z radarjem in mu izrekli globo v višini 500 evrov. Nemec je plačilo najprej zavrnil, nato pa policistu in policistki v patrulji ponudil vsakemu po 50 evrov. Dva bankovca je kar sam vstavil v predal v voznikovih vratih, nato pa z rokami nakazal, naj policist raztrga plačilni nalog.

Policisti so mu odvzeli prostost in zasegli bankovca. Sledi mu plačilni nalog za prekoračeno hitrost in kazenska ovadba za kaznivo dejanje dajanja podkupnine, za kar je zagrožena kazen od šestih mesecev do treh let zapora.

Drug poskus v tednu dni

To je bil sicer že drugi takšen primer v tednu dni. V četrtek ponoči je na mejnem prehodu Jelšane 42-letni voznik tovornega vozila iz Hrvaške slovenskemu policistu ponudil denar v zameno za to, da ga ne bi kaznoval zaradi prekrška. Tako vozniku kot pravni osebi so policisti izdali plačilni nalog, zasegli ponujen denar ter vozniku odvzeli prostost. Sledi kazenska ovadba.

A. Č.