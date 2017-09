Novogoriški policisti pridržali peterico osumljencev preprodaje kokaina

V obsežni akciji je sodelovalo več kot 70 kriminalistov

11. september 2017 ob 13:27

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Novogoriški kriminalisti so v sodelovanji z italijanskim orožniki v obsežni preiskavi razkrili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s preprodajo kokaina v Sloveniji in Italiji. Pridržali so peterico osumljencev in zasegli slab kilogram kokaina.

Kriminalisti so preiskavo sprožili na osnovi ugotovitve, da je 62-letni slovenski državljan iz okolice Nove Gorice italijanskim državbljanom preprodajal kokain. Na podlagi te ugotovitve so sprožili obsežno preiskavo v okviru katere so ugotovili, da so člani združbe prodali večjo količino kokaina, pri čemer je 62-letnik kokain prodajal 33-letniku in 35-letniku, ki sta jo prodajala naprej. Drugi 33-letnik je 62-letniku preskrbel mamila, ki jih je prejel od 30-letnika.

V zaključku preiskave so kriminalisti opravili 16 hišnih preiskav prostorov in osebnih vozil, hišne preiskave pa so opravili tudi italijanski orožniki na območju Furlanije-Julijske krajine. V okviru preiskav so zasegli gotovino, telefone, računalnike in druge predmete, za katere sumijo, da so jih osumljenci uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj.

Trojica v priporu

Poleg tega so kriminalisti zasegli tudi slab kilogram kokaina, ki je zelo dobre kakovosti in bi z redčenjem na kakovost ulične prodaje osumljenci njegovo količino in s tem dobiček potrojili.

Kriminalisti so ob tem odvzeli prostost petim osumljencem, preiskovalni sodnik pa je zoper trojico odredil pripor. Vseh pet osumljencev so ovadili zaradi 155 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

L. L.