NPU: Bančniki so kot protiuslugo za pridobitev posla zahtevali denarne nagrade

NPU zaradi suma bančne korupcije izvaja hišne preiskave

27. november 2018 ob 10:48,

zadnji poseg: 27. november 2018 ob 18:08

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nacionalni preiskovalni urad je v hišnih preiskavah pod drobnogled vzel bančnike, ki so za pridobivanje poslov oziroma odobritev kreditov domnevno zahtevali nedovoljene nagrade.



Po doslej ugotovljenih informacijah nezakonito pridobljena nagrada znaša najmanj 400.000 evrov, je v izjavi medijem pojasnil direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Majhenič. "Predkazenski postopek smo začeli na podlagi prijave iz meseca marca, ki jo je podal eden od oškodovancev," je pojasnil Majhenič, ki je dodal, da so v dosedanji preiskavi uporabljali klasične in tudi prikrite preiskovalne ukrepe.

"Posamezniki bančniki so kot protiuslugo za pridobitev posla zahtevali nedovoljeno denarno nagrado v določeni višini deleža posameznega posla," je dejal direktor NPU-ja. Pri tem so od strank zahtevali od 2.000 do 170.000 evrov. "V okviru preiskave obravnavamo pet bančnih osumljencev dveh bank - ene s sedežem v Mariboru in druge s sedežem v Kranju, vendar s poslovalnico na območju Maribora," je dodal.

V večini preiskovanih primerov je šlo po njegovih besedah za odobravanje posojil za nakup nepremičnin, v dveh primerih pa za prestrukturiranje oz. reprogramiranje finančnih obveznosti dveh gospodarskih družb.

Preiskovalci so s kriminalisti več policijskih uprav s hišnimi preiskavami na območju Maribora, Kranja in Ljubljane začeli že zgodaj zjutraj. Trenutno potekata še dve hišni preiskavi, 10 od 13 osumljencev je še vedno pridržanih.

Popoldne bodo preiskovalci končali hišne preiskave in začeli s pregledom in analizo zaseženega dokaznega gradiva. "Zbiranje obvestil in zaslišanja pa bodo pokazala, zoper koliko oseb bomo morebiti predlagana privedba pred preiskovalnega sodnika," je še pojasnil Majhenič.

Da pri njih poteka preiskava, so zjutraj potrdili v mariborskem javnem podjetju Snaga, kjer pa so povedali, da ta ni povezana z opravljanjem njihove primarne dejavnosti.

Spletni Večer navaja neuradne informacije, da naj bi v zvezi s Snago preiskovali domnevno sporno financiranje prenove strehe na osrednji avtobusni postaji, s katero podjetje upravlja od leta 2012. V ospredju preiskave naj bi bil sum jemanja nedovoljenih daril pri odobritvi kreditov. Kredit za prenovo strehe naj bi po pisanju časnika pridobili v hranilnici Lon.

V Lonu so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da pri njih poteka preiskava, vendar je ne morejo komentirati. Uprava Lona in strokovni sodelavci po njihovih navedbah nudijo preiskovalcem vso potrebno podporo in pomoč, da se preiskava uspešno izvede. "Dodajam še, da se predmet preiskave ne nanaša na Lon," so zapisali.

Po neuradnih informacijah naj bi bili kriminalisti tudi v Novi KBM. V banki naj bi s policijo sodelovali, preiskava pa naj bi se nanašala na enega od nekdanjih zaposlenih.