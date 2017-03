NPU preiskuje prevzem Etre 33, kriminalisti tudi pri nekdanjih vodilnih Kada in Soda

17 osumljenih, 6 milijonov evrov protipravne koristi

16. marec 2017 ob 11:33,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je po Sloveniji opravil 33 hišnih preiskav v katerih so iskali dokaze za sum gospodarske kriminalitete povezane s prevzemomo družbe Etra 33 pred desetimi leti. Prdržali niso nikogra.

Hišne preiskave so potekale na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj in Nova Gorica, potekale pa so tako v poslovnih prostorih kot tudi v stanovanjih fizilčnih oseb, je povedal pomočnik direktorja NPU David Antolovič.

Pojasnil je, da so preiskave nadaljevanje preiskav iz lanskega maja, ko so kriminalisti v povezavi s prevzemom določene ljubljanske dužbe opravili več hišnih preiskav. V okviru te preiskave pa so zaznali sume kaznivih dejanj, ki jih preiskujejo danes. Kriminalisti po navedbah Antoloviča sumijo, da je 17 osumljencev s posli pri prevzemu Etre 33 pridobili za okoli 6 milijonov evrov koristi.

Domnevna kazniva dejanja zlorabe položaja so bila sicer storjena pred desetimi leti, vendar Antolovič meni, da jim še ne grozi zastaranje. Za ta dejanja je zagrožena osemletna zaporna kazen, kar pomeni, da zastarajo v 20 letih, je pojasnil. V preiskavi sicer sodelujejo tudi s tujimi preiskovalnimi organi, od katerih so dobili več podatkov, ki so jih že analizirali. Skupno v preiskavi sodeluje 140 kriminalistov

Preiskave nekdajih vodilnih Kada in Soda

Kapitalska družba (Kad) in Slovenska odškodninska družba (Sod) sta 20-odstotni delež v Etri 33 leta 2007 prodala družbi Sarini, ki jo je po poročanju Dela prek povezanih družb obvladoval Boris Pipan. Leta 2010 pa so delnice Etre 33, ki je bila nekaj časa delničarka Perutnine Ptuj, kupili Kolektor, FMR, Energotrans, Torion in Transing. Perutnina Ptuj naj bi Sariniju pomagala pri financiranju prevzema.

Kriminalisti so po poročanju medijev obiskali tudi nekatere nekdanje vodilne v Kadu in Sodu. Nekdanji direktor Soda Marko Pogačnik je potrdil, da se preiskava nanaša na prodajo delnic družbe Etra iz leta 2007, pri njem pa se je po uri in 20 minutah tudi že končala. Pogačnik, ki so mu preiskovalci vzeli en računalnik in nekaj ključkov USB, je zatrdil, da je bila takratna prodaja delnic korektna, prodano je bilo kupcu, ki je objavil javno ponudbo za prevzem družbe Etra.

Po poročanju spletnega portala Siol so preiskave tudi pri nekdanji državni sekretarki in tedanji predsednici nadzornega sveta Kada Andrijani Starina Kosem, nekdanjem predsedniku uprave Kada Tomažu Toplaku ter nekdanjem direktorju Etre 33 Janezu Erjavcu in nekdanjem lastniku Etre 33 Borisu Pipanu.

Obisk Probanke v Mariboru

Kriminalisti naj bi obiskali tudi prostore nekdanje Probanke v Mariboru, ki zdaj sodi pod DUTB. V preiskavi je po poročanju portala tudi Ivan Vizjak, direktor podjetja Pom-Invest v stečaju, ki naj bi po navedbah portala za Sarini odigralo vlogo začasnega lastnika Etre 33 in je od paradržavnih skladov kupilo 20 odstotkov njenih delnic.

Obisk Kolektorja

"Danes zjutraj so sedež koncerna Kolektor v Idriji in Kolektor Etro v Ljubljani obiskali preiskovalci NPU-ja," so sporočili iz Kolektorja. Predmet preiskave je po njihovih navedbah Kolektor Etra oz. procesi lastninjenja družbe Etre 33, ko je bila njena lastnica še družba Sarini. "Kolektor, ki je družbo Etra 33 kupil leta 2010, in zaposleni v koncernu Kolektor niso preiskovanci v tej preiskavi," so še dodali.

Z generalne policijske uprave so sporočili, da obravnavajo sume kaznivih dejanj, ki so povezana z različnimi gospodarskimi posli v zvezi s prevzemom gospodarske družbe iz Ljubljane, med njimi gre za posle z vrednostnimi papirji ter zaračunanimi in plačanimi fiktivnimi storitvami.

Perutnina Ptuj: Nismo osumljenec

Z družbe Perutnina Ptuj so sporočili, da kriminalistična preiskava poteka tudi na njihovem sedežu. Povezana je s pridobivanje poslovne dokumentacije zaradi suma storitve kaznivih dejanj tretjih oseb, pri čemer Perutnina Ptuj v postopku ni osumljenec. Nihče ni pridržan in tudi pri nobenem od članov uprave družbe ne potekajo hišne preiskave, so poudarili.

Sume kaznivih dejanj zaznali maja lani

Preiskovalci so sume teh kaznivih dejanj zaznali v okviru kriminalistične preiskave kaznivih dejanj, za katera so opravljali hišne preiskave maja 2016. Že takrat so namreč kriminalisti iskali dokaze za utemeljitev suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja pri Kolektorjevem prevzemu Etre 33. Takrat so v Kolektorju zatrdili, da je nakup Etre 33 potekal transparentno, pri tem pa da ni prišlo do oškodovanja družbe Kolektor Group.

Spomnimo, da je leta 2010 delnice Etre 33 pokupila vrsta podjetij – poleg Kolektorja in FMR še Energotrans, Torion in Transing. Zadnjemu je denar za posel posodil Kolektor, Transing pa je nato z delom posojila nakupil nekaj delnic Etre, preostanek denarja pa je posodil naprej Torionu in Energotransu, ki sta pokupila še preostanek deleža. Te družbe so po poročanju medijev služile zgolj kot "parkirišča" za pravega lastnika, Kolektor.

