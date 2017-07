Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policisti so pijanega voznika prijeli po nekaj sto metrih. Foto: Policija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob koncu tedna prišel iz zapora in pijan ukradel policijski avto

Policisti so ga kazensko ovadili

8. julij 2017 ob 15:24

Celje - MMC RTV SLO/STA

Štiridesetletni Celjan, ki trenutno prestaja zaporno kazen in je bil ob koncu tedna na izhodu, je sinoči v Celju odpeljal policijsko vozilo in namerno trčil v drugo vozilo policije.

Dogodek se je zgodil nekaj po 22. uri, ko sta bila policista s celjske postaje prometne policije napotena na kraj prometne nesreče na Mariborski cesti v Celju, kjer je voznik osebnega vozila trčil v kolesarja, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Ko sta prišla na kraj nesreče, sta vozilo s prižganimi modrimi lučmi parkirala v neposredni bližini tamkajšnjega gostinskega lokala. Med razgovorom s poškodovanim kolesarjem je iz lokala pritekel 40-letni moški, sedel v policijsko vozilo in se odpeljal proti središču mesta.

Ko je pripeljal do križišča z Vrunčevo ulico, ga je ustavila policijska patrulja, ki je pripeljala nasproti. Ko je policist izstopal iz vozila, je 40-letnik zapeljal proti njemu, trčil v službeno vozilo in ga poškodoval po prednjem levem vzvratnem ogledalu, policista pa stisnil med vrata in bok vozila. Temu se je uspelo izviti iz primeža in stopiti do voznika ter mu odvzeti prostost.

Policisti bodo osumljenega, ki je bil pod vplivom alkohola, kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj odvzema motornega vozila in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

A. Č.