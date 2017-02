Objava fotografije SMS-sporočila Bratuškove nedopustna tudi po mnenju vrhovnega sodišča

Božič izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja kršenja tajnosti občil

9. februar 2017 ob 14:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sodbo ljubljanskega okrajnega sodišča, s katero je to fotoreporterja Janija Božiča obsodilo na pogojno zaporno kazen.

Vrhovni sodniki so presodili, da je bila odločitev, da je Božič z objavo fotografije SMS-sporočila Alenke Bratušek kršil tajnost občil, pravilna.

Božič je namreč 27. februarja 2013, na dan, ko je bila imenovana za predsednico vlade, Bratuškovo fotografiral med branjem SMS-sporočila, ki ji ga je poslal nekdanji direktor svetovalne hiše McKinsey Peter Kraljič. Izsek fotografije, ki je prikazoval vsebino sporočila (šlo je za čestitke ob izvolitvi), je nato objavil na svojem portalu Pod lupo.

Okrajno sodišče je Božiča marca 2015 obsodilo na pet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, ker je presodilo, da so bili v njegovem dejanju vidni znaki kaznivega dejanja kršitve tajnosti občil. Božič se je na odločitev pritožil, vendar se je tudi višje sodišče strinjalo s kaznijo.

Božič je zoper odločitev obeh sodišč na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. V njej je njegov zagovornik navedel, da dejanje, za katero je bil Božič obsojen, sploh ni kaznivo dejanje, podrejeno pa, da so podane okoliščine, ki izključujejo njegovo kazensko odgovornost.

Sporno ni bilo fotografiranje, pač pa obdelava in objava slike

Vrhovni sodniki so presodili, da Božič s samim fotografiranjem sicer res ni storil ničesar takega, kar bi bilo kaznivo, mejo pa je po njihovem mnenju prestopil, ko se je z naknadno obdelavo prvotnega posnetka seznanil z vsebino SMS-sporočila, in nato del fotografije, na kateri je vidna vsebina SMS-sporočila, objavil na spletnem portalu.

Na ta način je izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja kršenja tajnosti občil, "ki ga stori tisti, ki se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno seznani s sporočilom, ki se prenaša po telefonu, in nato omogoči drugemu, da se neposredno seznani z vsebino sporočila ali pošiljke", so zapisali vrhovni sodniki. Dodali so še, da Božič ni imel dovoljenja Bratuškove za objavo vsebine SMS-sporočila.

