Obsodba za nekdanja vodilna v Factor banki pravnomočna

Obsojena na leto in tri mesece zaporne kazni

5. januar 2018 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo obsodilno sodbo prvostopenjskega sodišča za nekdanja vodilna v Factor banki Borisa Pesjaka in Dušana Valenčiča zaradi zlorabe položaja.

"S tem je pravnomočna prva obsodilna sodba, povezana s t. i. bančno kriminaliteto v državi. Oba obsojenca sta bila obsojena zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v sostorilstvu," so sporočili s specializiranega državnega tožilstva.

Spomnimo, da je okrožno sodišče v Ljubljani nekdanja člana uprave zdaj že nekdanje Factor banke obsodilo na leto in tri mesece zaporne kazni, Pesjaku pa naložilo še plačilo nekaj več kot 9200 evrov stranske kazni. Sodba se nanaša na odobritev posojila poslovnežu Dejanu Lukiću za poplačilo dolga do banke ter na spremembo zavarovanja tega kredita v Lukićevo korist in prenehanje poroštva za ta kredit.

Nekdanji član uprave Factor banke Valenčič in nekdanji svetovalec uprave Pesjak, ki ga je v času odobritve tega kredita takratni predsednik uprave banke Ciril Dragonja pooblastil, da v njegovem imenu odobrava kredite, sta se na to sodbo pritožila. Njuna odvetnika sta namreč trdila, da ni dokazov, da bi namerno zlorabila položaj z odobritvijo posojila, ki ni bilo ustrezno zavarovano, zanj pa sta sprva jamčila Pesjakova otroka.

A tudi višje sodišče je pritrdilo, da sta leta 2012 na škodo Factor banke Pesjakovemu sinu Blažu Pesjaku in družbi Daj Invest s Cipra, katere družbenika sta bila Pesjak in njegova hči Anja Pesjak, naklepno omogočila protipravno premoženjsko korist v višini 100.000 evrov, so med drugim povzeli v specializiranem državnem tožilstvu. V njem so z epilogom zadovoljni, saj predstavlja dobro izhodišče za vse ostale odprte postopke.

G. K.