Obsodili še zadnjega v aferi Diners – 15 mesecev pogojno in 7.500 evrov globe

Horvatič pravi, da bi se moral bolj zanimati za poslovanje

8. julij 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanjega zastopnika družbe Diners Antona Horvatiča, ki je priznal očitke tožilstva, je sodišče obsodilo na 15 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let ter 7.500 evrov globe.

Horvatič je na petkovem predobravnavnem naroku za izrek kazenske sankcije povedal, da je bil v podjetju zadolžen za marketing, prodajo in IT ter da se je s financami ukvarjal drug zastopnik družbe, to je bil Sašo Pušnik. "Zdaj vem, da bi se moral bolj vpletati v poslovanje podjetja," njegove besede povzemajo današnji časniki.

Nekdanji nosilec franšize Diners Tomaž Lovše je izčrpavanje družbe priznal že februarja lani, Pušnik pa maja letos. Lovšeta je sodišče obsodilo na poldrugo leto pogojne zaporne kazni ter plačilo 250.000 evrov denarne kazni, Pušnika pa na pogojno 18-mesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let ter plačilo nekaj več kot 15.000 evrov denarne kazni.

Nepravilnosti v Dinersu so v javnost prišle sredi leta 2013, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada opravili več hišnih preiskav zaradi suma oškodovanja družbe v višini najmanj devetih milijonov evrov. Poleg Lovšeta so takrat pridržali še Pušnika in Horvatiča, ki pa sta bila nato iz pripora izpuščena. Lovšeta so iz pripora izpustili po treh mesecih in plačilu milijonske varščine, ko se je tožilec Jože Kozina odpovedal pritožbi zoper njegovo izpustitev.

A. Č.