Obtožena na Facebooku objavljenega napada zanikala krivdo

Sojenje na krškem okrožnem sodišču

21. junij 2017 ob 16:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Obtožena napada na 26-letnika februarja letos sta na predobravnavnem naroku zanikala krivdo. Tožilstvo jima očita kaznivo dejanje umora.

20-letni Aleš Olovec in 29-letni Martin Kovač sta po trditvah tožilstva v noči na 13. februar na naslovu Žabjek 3 pri Podbočju in nato na travniku pred hišo Žabjek 3a brutalno pretepla 26-letnika, se pri tem dlje izživljala in mu s poškodbami po vsem telesu povzročila hude bolečine, predvsem pa poškodbe glave in možgansko krvavitev, zaradi katere je žrtev dan kasneje tudi umrla.

Vse skupaj sta snemala s telefonom in prenašala na Facebook, zato jima tožilstvo očita tudi neupravičeno slikovno snemanje, za kar je zagrožena do enoletna zaporna kazen, medtem ko jima za kaznivo dejanje umora grozi od 15 do 30 let zaporne kazni.

Po branju obtožnice sta Olovčev zagovornik Dušan Dornik in Kovačev zagovornik Dušan Medved predlagala izločitev sodnice Cvetke Ogorevc Sotelšek, ker je predsedovala zunajobravnavnemu senatu, ki je odločal o podaljšanju pripora za osumljenca. A je sodišče po kratki prekinitvi z obrazložitvijo, da je šlo za neutemeljeno zahtevo, njun predlog zavrglo.

Krivdo sta zanikala

Osumljenca sta se nato ob sodničinem pozivu izrekla, da za navedena dejanja nista kriva, sodnica pa je začetek glavne obravnave razpisala za 17. julij.

Zagovornik Dornik je ob tem predlagal zaslišanje dodatne priče, ki bi pričala o Olovčevemu obnašanju pred omenjenim dogodkom. Medved pa je predlagal novo zaslišanje izvedencev, ki so sodelovali pri preiskavi, angažiranje novih izvedencev in strokovnjaka za forenziko, ki bi preiskal elektronske naprave osumljencev in njihove Facebook profile ter še eno dodatno pričo.

Tožilka Mateja Roguljič pa je izjavila, da tožilstvo ostaja pri dokaznem gradivu, ki je navedeno v obtožnici in pričanju kriminalistov.

Policija je sicer v noči na 13. februar prejela več prijav posnetka pretepa, objavljenega na družbenem omrežju Facebook. Policisti so zagnali akcijo preverjanja in 13. februarja okoli 4. ure v okolici Podbočja v Občini Krško našli hudo pretepenega 26-letnega moškega, ki so ga reševalci zaradi hudih poškodb prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so kmalu prijeli osumljenca napada, stara 20 in 29 let, in ju osumili kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let.

Ker je dan po napadu žrtev umrla, je tožilec očitano kaznivo dejanje nato spremenil v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem pa so omenjeno kaznivo dejanje ob končanju preiskave spremenili v umor.

Al. Ma.