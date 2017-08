Obtožnica zoper 20-letnega osumljenca uboja igralca Gašperja Tiča

Grozi mu od pet do 15 let zapora

8. avgust 2017 ob 17:08

Ljubljana - STA

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je vložena obtožnica zoper 20-letnega osumljenca uboja igralca Gašperja Tiča. Osumljenec je od 20. julija v priporu.

Ljubljanski policisti so mrtvega igralca našli 18. junija zjutraj v stanovanju na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Po navedbah policije sta se Tič in osumljenec poznala že prej. Ko sta zapustila ljubljanski lokal, sta šla v stanovanje, kjer se je vnel spor.

Med prepirom je 20-letnik večkrat z ostrim predmetom zabodel igralca, ki je zaradi izkrvavitve na kraju umrl. 20-letniku so policisti kmalu po dogodku odvzeli prostost.

Osumljenca do zdaj še niso obravnavali zaradi kakšnega kaznivega dejanja. Obtožnica ga bremeni kaznivega dejanja uboja, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.

L. L.