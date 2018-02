Od septembra znova več migrantov nezakonito prečka mejo

So premraženi, večkrat v slabem zdravstvene stanju

6. februar 2018 ob 14:31

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

V zadnjih nekaj mesecih pri nezakonitem prečkanju meje ob Kolpi, ki je sicer zaščitena z 89 kilometri fizičnih ovir, policisti ustavijo vse več migrantov. Pri prečkanju meje si pomagajo s čolni, ali pa reko poskušajo prebresti.

Policisti so na območju policijske postaje Črnomelj v prvih osmih mesecih lani obravnavali 11 in na območju metliške postaje 35 nezakonitih prehodov, od septembra do zdaj pa so jih na Metliškem obravnavali 76 in na Črnomaljskem 120. Migranti skušajo prečkati Kolpo predvsem na mejnih točkah, ki niso zaščitene z žično ali panelno ograjo, pojasnjuje vodja oddelka za državno mejo in tujce Policijske uprave Novo mesto Anton Štubljar.

Krepitev migrantskega pritiska na schengensko mejo so zaznali septembra lani, ko so na metliškem območju med Bubnjarci in Rosalnicami prijeli 76 migrantov, od katerih jih je 56 zaprosilo za mednarodno zaščito. Ker je bilo nato na tem območju več policije, se je migrantska pot premaknila višje na črnomaljsko območje, kjer so od oktobra lani obravnavali 120 nezakonitih prehodov meje.

Prihajajo predvsem iz Alžirije in Maroka

Migranti so predvsem Alžirci in Maročani, nekaj je bilo tudi Pakistancev, Libijcev, Iračanov in drugih. Večinoma so bili moški, stari od 18 do 35 let. Septembra lani so odkrili tudi nekaj družin. Migranti so navadno premraženi in premočeni, v nekaterih primerih so bili v slabem zdravstvenem stanju. Vsem so ponudili humanitarno pomoč. Večina jih je zaprosila za mednarodno zaščito, zato jih pa pregledu, ki ga opravijo s tolmači, nastanijo v ljubljanski azilni dom.

Migranti naj bi pretežno peš prihajali iz BiH-a oziroma iz tamkajšnje Velike Kladuše. Opremljeni so s sodobnimi telefoni, ki jim omogočajo terensko navigacijo.

Po njegovem mnenju ima slovenska policija dovolj ljudi in opreme, sodelujejo pa tudi s hrvaškimi kolegi na drugi strani Kolpe. Na migrante policijo opozarjajo tudi domačini. Pred kratkim se je zgodila tudi tragedija, saj je eden od migrantov med prečkanje Kolpe utonil. Primer je obravnavala hrvaška policija.

A. S.