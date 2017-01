Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Policisti so osumljenega za rop ustavili v Ljubljani. Foto: Policija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oropal črpalko na Ravbarkomandi, ujeli so ga opitega za volanom

Moški je v pridržanju

10. januar 2017 ob 11:25

Koper/Ljubljana - MMC RTV SLO

Policisti so ponoči obravnavali rop na bencinskem servisu na Ravbarkomandi - moški je z nožem v roki od blagajničarke zahteval denar. Pozneje so ga ustavili v Ljubljani, ko je vozil pod vplivom alkohola.

Kot so sporočili s policijske uprave Koper, so bili o ropu obveščeni ob 3.17. Na kraju dogodka so nato ugotovili, da je na bencinski servis pripeljal moški, ki je v roki držal nož in na blagajni od zaposlene zahteval denar. Ta mu je izročila denar, zatem je pobegnil.

Policisti so na podlagi opisa moškega in njegovega vozila postavili blokadne točke, v preiskavi pa skupaj s kolegi ugotovili, da gre za 49-letnega moškega iz Ljubljane.

Ustavili in prijeli so ga nekaj minut po osmi uri v Ljubljani. Na kraju so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Trenutno je v policijskem pridržanju, kriminalisti nadaljujejo preiskavo, še pravijo koprski policisti.

T. K. B.