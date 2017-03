Osumljenec dvojnega umora na Krasu za 30 dni v pripor

Pregledali bodo izvedenci psihiatrije

23. marec 2017 ob 19:37

Koper - MMC RTV SLO/STA

Preiskovalna sodnica je 35-letnemu osumljencu dvojnega umora, ki se je v ponedeljek zgodil na Krasu, zaradi ponovitvene nevarnosti odredila 30 dnevni pripor.

Odvetnik Gorazd Gabrič je pojasnil, da je preiskovalni sodnici predlagal, da se do primera opredelita tudi izvedenec psihiatrije in psihologije, s čimer se je strinjalo tudi tožilstvo.

Po Gabričevih besedah je osumljenec odgovarjal na vprašanja sodnice in obrazložil motiv za umor, vendar pa motiv po dvodnevnem zaslišanju ni jasnejši, zato se "mora do njega opredeliti stroka", je še dodal Gabrič. Odločitve glede morebitne pritožbe zoper odreditev pripora pa z osumljencem še nista sprejela.

Osumljenec je sicer obe kaznivi dejanji umora priznal že na zaslišanju v sredo, pri tem pa skoraj šest ur pojasnjeval motiv, ki je zelo zapleten, je v sredo pojasnil Gabrič.

Kot je v sredo razkrila policija, je 35-letni moški z uporabo hladnega orožja oz. orodja umoril 31-letnega brata in 80-letno babico, trupli pa nato obglavil ter glavi sežgal v peči. Policijo je nato poklical sam in ob prihodu policistov dejanje tudi priznal. Preiskovalne aktivnosti kriminalistov so sicer še v teku.

Al. Ma.