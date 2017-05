Osumljenec umora v Izoli v psihiatrični bolnišnici

Poročanje Primorskih novic

15. maj 2017 ob 17:20

Izola - MMC RTV SLO/STA

Preiskovalna sodnica je za 30-letnega Izolana, osumljenega umora svojega 59-letnega očeta prejšnji četrtek, po sobotnem zaslišanju odredila pripor.

Policisti so 30-letnika v soboto dopoldne iz pridržanja privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici. Državna tožilka je zaradi ponovitvene nevarnosti za osumljenca predlagala pripor, preiskovalna sodnica pa je takšen ukrep tudi odredila, tako da so Izolana po zaslišanju odpeljali v koprski zapor, navajajo Primorske novice.

Tožilstvo je sodišču predlagalo, da odredi izvedensko mnenje psihiatrične stroke, med drugim tudi o prištevnosti moškega. Kot so neuradno izvedeli pri časniku, so osumljenca kasneje odpeljali v psihiatrično bolnišnico v Idriji, nato pa v enoto za forenzično psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor.

Gre za ustanovo, v kateri pripor prestajajo tudi osebe, osumljene najhujših kaznivih dejanj, z različnimi oblikami duševnih motenj. Tam so tudi ljudje, ki so jim sodišča izrekla ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, so navedle Primorske novice.

Sodišče: Pripor na psihiatričnem oddelku

Na koprskem okrožnem sodišču so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da so osumljenca že v petek privedli k dežurni preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor. Ta se bo izvajal na psihiatričnem oddelku UKC Maribor.

V zadevi je okrožno državno tožilstvo na sodišče poslalo zahtevo za uvedbo preiskave zoper osumljenca. Kot so dodali na sodišču, bo zdaj preiskovalni sodnik, ki mu je bila predmetna zadeva dodeljena, odločil, ali bo zoper osumljenca uvedel preiskavo ali ne.

Osumljenec večkrat prisilno hospitaliziran

Sicer je vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič že na petkovi izjavi za medije potrdil, da je bil 30-letnik v preteklosti dvakrat prisilno hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici. Nekaj dni pred umorom je iz hiše, kjer sta skupaj živela žrtev in osumljenec, prišel klic na center za obveščanje, v katerem je anonimni klicatelj sporočil, da "ostajata še dve uri do umora". Policisti so istega dne v razgovoru z očetom osumljenca ugotovili, da je klic najverjetneje opravil njegov sin. 59-letnik je tedaj povedal, da bo sam poskrbel, da sina odpelje k psihiatru.

Kot tokrat še pišejo Primorske novice, naj bi se osumljenec po pripovedovanju sosedov vrnil z zdravljenja pred le nekaj tedni, njegovi znanci pa so pripovedovali, da se je v zadnjem času obnašal nenavadno in naj bi se vse bolj zapiral vase.

Al. Ma.