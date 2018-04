"Osumljeni trgovanja s poživili bi lahko iz UKC-ja Maribor ukradel največ tri odmerke zdravila"

V šestih mesecih bi lahko ukradel tri viale Aranespa

10. april 2018 ob 21:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evidence Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor kažejo, da bi zdravstveni delavec, ki ga policija sumi trgovanja z nedovoljenimi snovmi v športu, lahko iz kliničnega centra vzel največ tri odmerke zdravila Aranesp.

Direktor Vojko Flis je na seji sveta UKC-ja Maribor pojasnil, da v kliničnem centru obstaja več točk nadzora nad zdravili. Med drugim morajo biti zdravila na oddelku zaklenjena v določeni omari, dostop do njih je natančno opredeljen, zdravila na vozičkih so pod stalnim nadzorom medicinske sestre, ki je odgovorna za delitev terapije bolniku.

36-letni Mariborčan, zaradi katerega je bila 4. aprila v UKC-ju Maribor opravljena kriminalistična preiskava, je delal na oddelku za pljučne bolezni. Na oddelku je delil zdravila in bil tudi odgovoren za delitev terapije. "Kot zadnji člen v verigi je imel potencialno možnost, da zapiše, da je zdravilo bolniku dal, v resnici pa ga je morebiti odtujil," priznavajo v kliničnem centru.

Popolnoma natančnega nadzora ne more biti

Ob tem so poudarili, da na tem mestu ni mogoče vzpostaviti natančnega nadzora. "Popolnoma natančnega in zanesljivega nadzora prav v obdobju aplikacije zdravil nima nobena bolnišnica," je povedal Flis in dodal, da je odgovornost vsakega zdravstvenega delavca, da korektno opravlja svoje delo. "Tu je ključno zaupanje," je prepričan.

Kljub temu v UKC-ju Maribor dvomijo o oceni kriminalistov, da je osumljeni večino nedovoljenih snovi, ki jih je nato posredoval športnikom, pridobil na svojem delovnem mestu, torej v mariborskem kliničnem centru. Pregled stanja namreč kaže, da je bilo v obdobju od 14. septembra lani do 27. marca letos, na katerega se nanaša kriminalistična preiskava, iz centralne lekarne UKC-ja Maribor na pljučni oddelek poslanih 14 vial (odmerkov) zdravila Aranesp, ki vsebuje prepovedano snov darbepoetin. Enajst jih je bilo pozneje vrnjenih v lekarno, tri so bile porabljene.

Podobno naj bi veljalo tudi za druga zdravila, izsledena v kriminalistični preiskavi. "Evidence kažejo zgolj potencialno možnost, da je osumljeni B. Š. v šestih mesecih z oddelka odtujil tri viale Aranespa," je poudaril Flis. "Trditve, da gre za odtujitev velike količine zdravil in da v UKC-ju Maribor ni evidenc o porabi zdravil, ne držijo," je dodal. "Material nam ne odteka!"

Od ZZZS-ja želijo seznam zdravnikov, ki so predpisovali Aranesp

Da bi zadevo popolnoma razčistili, bodo opravili izredni strokovno-upravni nadzor na pljučnem oddelku. Prav tako so zaprosili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za seznam zdravnikov, ki so v regiji v omenjenem obdobju predpisovali sporna zdravila.

Večina Aranespa, ki se ga predpisuje bolnikom ob kemoterapiji zaradi pljučnega raka, naj bi namreč bila pridobljena prek recepta. "Za večino Aranespa, ki je apliciran na oddelku za pljučne bolezni, je po poročilih predstojnice izdan recept. Bolnik prinese zdravilo s seboj ali mu ga aplicira patronažna sestra. Prek centralne lekarne UKC-ja Maribor se zato naročajo le manjše količine tega zdravila," opozarjajo v kliničnem centru.

Kriminalisti so med preiskavo med drugim zasegli še zdravila Dexamethason, Apaurin, Morfin in Helex. 36-letni in 52-letni Mariborčan, domnevno atletski trener, naj bi z njimi oskrbovala tako aktivne kot rekreativne športnike. Prvi je zdaj v priporu, drugi v hišnem priporu. "Hkrati z uvedbo ustreznega delovnopravnega postopka bo delavcu vročena tudi prepoved opravljanja dela," še napovedujejo v mariborskem kliničnem centru.

Sa. J.