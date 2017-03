Otroke prek spleta zvabili v spolne odnose, posnetke pa delili somišljenikom kot trofeje

Hišne preiskave po Sloveniji zaradi spolnih zlorab otrok na spletu

7. marec 2017 ob 11:05,

zadnji poseg: 7. marec 2017 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kriminalisti na območju Celja, Maribora, Novega mesta, Kopra, Murske Sobote, Kranja in Ljubljane opravljajo 15 hišnih preiskav, v katerih iščejo dokaze, povezane s kaznivimi dejanji spolnih zlorab otrok in razširjanjem posnetkov spolne zlorabe. Kriminalisti opozarjajo, da gre pri žrtvah za slovenske otroke.

Gre za nadaljevanje preiskave, ki so jo kriminalisti začeli leta 2015, ko so bili obveščeni o tem, da določena deklica prek spleta komunicira z neznancem, ki jo je tudi povabil na zmenek. Pozneje so kriminalisti ugotovili, da je neznanec deklico zvabil na srečanje in jo pripravil do spolnega stika, ki ga je posnel in si ga potem kot trofejo po spletu izmenjeval z drugimi osumljenci. Tako se je preiskava od začetne faze enega primera razširila na primere po celi Sloveniji.

V hišnih preiskavah je sodelovalo 79 kriminalistov in policistov, dejavnosti pa so bile usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljitev suma storitve kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, so sporočili z generalne policijske uprave.

Policisti niso nikogar pridržali, so pa zasegli več kot 1.000 kosov elektronske opreme in nosilcev podatkov. Osumljenih pa je 30 storilcev teh dejanj. Za kazniva dejanja posesti, izdelave ter razširjanja pornografskega gradiva je zagrožena kazen osmih let zapora.

Žrtve so slovenski otroci

Policisti ob tem opozarjajo, da so v vseh primerih žrtve slovenski otroci. Storilci se jim najprej po spletu predstavijo kot vrstniki, ki jih razumejo, otroci pa jim zaupajo najbolj intimne podrobnosti iz svojega življenja. Storilci pa so to zaupanje zlorabili in od otrok zahtevali, da so se slekli in izvajali razne dejavnosti pred kamero, kar so storilci tudi posneli. V nekaterih primerih pa so se storilci dogovorili tudi za zmenek, na katerem so otroke pripravili do dejanj, povezanih s spolnostjo, in jih tudi posneli.

Glavni cilj dejavnosti policistov je identifikacija otrok, ki so bili žrtve teh dejanj, in jim ponuditi vso pomoč in podporo, ki jo potrebujejo. V sklopu teh preiskav so letos odkrili že 25 otrok, ki so bili žrtve tovrstnih zlorab, je pa na posnetkih še nekaj otrok, katerih identitete ne poznajo. Ker se te zlorabe dogajajo pri nas, policisti pozivajo vse, ki vedo za tovrstna dejanja, da to nemudoma naznanijo policiji.

Ob tem policisti navajajo, da so v letu 2015 obravnavali 52 otrok, ki so bili žrtve teh dejanj, lani pa že 113. Lani so policisti obravnavali skupno 110 tovrstnih kaznivih dejanj.

Kam po pomoč?

Slovenski policisti so v povezavi z Interpolom zagnali preventivni projekt, v okviru katerega so v omrežja peer-to-peer spustili sporočila policije o kaznivosti izmenjevanj datotek s pedofilsko vsebino. Sporočila policije so v datotekah, ki so poimenovane podobno, kot so po navadi poimenovane tovrstne trofeje. Ta sporočila so policisti posredovali v omrežja peer-to-peer, po katerih si storilci posredujejo tovrstne vsebine.

Policisti pa ob tem opozarjajo tudi na spletno stran Helplinks, kjer lahko posamezniki, ki čutijo spolne preference do otrok, poiščejo organizacije v vseh državah EU-ja, kjer lahko poiščejo pomoč. Policisti ob tem navajajo, da teh spletnih strani ne nadzorujejo, saj ni v njihovem interesu preganjati tistih, ki iščejo pomoč.

