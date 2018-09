Peturno zaslišanje Šiška končano: o priporu bo sodnik odločil zjutraj

V ponedeljek ob 6. uri zjutraj se izteče sodno pridržanje

9. september 2018 ob 13:44,

zadnji poseg: 9. september 2018 ob 19:42

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Zaslišanje Andreja Šiška pred preiskovalnim sodnikom se je po petih urah končalo, sodnik si bo čez noč vzel čas za premislek, ali bo Šiško ostal v priporu.



"Sodišče še ni sprejelo odločitve. Glede na količino gradiva, ki je bilo predstavljeno, in zelo obširen zagovor, ki ga je imel danes privedeni, bo odločitev znana do izteka pridržanja, to je v roku 11 ur," je pojasnil tožilec Tilen Ivič.

Šiškov odvetnik Viktor Osim je v primeru, da bo sodnik sledil zahtevi tožilstva, da zaradi ponovitvene nevarnosti Šiško ostane v priporu, že napovedal pritožbo, pri čemer bo končno odločitev moral sprejeti zunajobravnavni senat. V tem primeru bo odločitev o priporu znana v sredo. Osim je sicer prepričan, da to ne bo potrebno. "Šiško se briljantno zagovarja, trditve tožilstva pa so na majavih nogah," je dejal ob prihodu s sodišča.

Andreja Šiška so ob 14. uri privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. Osumljen je ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Pred sodiščem se je, tako kot včeraj, tudi danes zbralo okoli 30 njegovih podpornikov.

Za t. i. vodjo Štajerske varde je preiskovalni sodnik v soboto zjutraj odredil 48-urno sodno pridržanje, jutri zjutraj pa se bo torej odločil o Šiškovi izpustitvi ali nadaljnjem pridržanju. Tožilstvo, ki se zavzema za nadaljnji pripor, priznava, da ima težko nalogo: "Seveda je to unikatni primer, iskali smo sodno prakso, iskali smo tudi po tujini, pogledali smo vse, kar bi nam lahko pomagalo, in našli skoraj nič," je za Televizijo Slovenija povedal vodja mariborskega okrožnega državnega tožilstva Darko Simonič. Sodno pridržanje za Šiška se bo sicer izteklo v ponedeljek zjutraj, okoli 6. ure.

Šarec: Taki postroji nimajo kaj delati v Sloveniji

Na ravnanje Andreja Šiška odzval tudi Marjan Šarec: "Andrej Šiško in kompanija s takimi dejanji spodkopavajo ustavni red Republike Slovenije in to je nedopustno. Vemo, kdo varuje Slovenijo, to sta policija in vojska in obe obveščevalni službi ter druge obrambno varnostne strukture. Zato taki postroji nimajo kaj delati v Sloveniji, tako da pričakujem, da bodo vse institucije tudi ravnale v tej smeri," je povedal za Radio Slovenija

Šiškov odvetnik napoveduje pritožbo

"To, kar se mu očita, nima vseh elementov kaznivega dejanja. Prepričan sem, da iz tega ne bo nič," pa je v soboto dejal Šiškov odvetnik Viktor Osim, ki pričakuje, da bo preiskovalni sodnik vodjo Štajerske varde Šiška izpustil iz pridržanja. Če pa bi se sodnik odločil za pripor, odvetnik napoveduje pritožbo na zunajobravnavni senat.

Policija je Šiška prijela po tem, ko so se na Facebooku pojavile fotografije zamaskiranih posameznikov, nekaterih z orožjem, in pripisom, da gre za Štajersko vardo, ki da bo branila in uveljavila suverenost t. i. Dežele Štajerske. Kriminalisti so v četrtek izvedli pet hišnih preiskav in pridržali dva človeka, a so enega isti dan izpustili iz pridržanja.

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Robert Munda je po izvedenih preiskavah v četrtek na novinarski konferenci dejal, da je iz objav, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, razvidno, da je osumljeni Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, udeležence pa je pozival tudi k izpolnitvi njegovih pozivov.

S fotografij in videoposnetkov je tudi razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja, saj posest vojaškega orožja posameznikom ni dovoljena.

La. Da.