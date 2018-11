Pilot balona ni kriv za najhujšo balonarsko nesrečo v Sloveniji

Okrožno sodišče oprostilo Mira Kolenca

16. november 2018 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Balonar Miro Kolenc je bil oproščen očitkov odgovornosti za balonarsko nesrečo leta 2012 na Ljubljanskem barju

Tožilka Nikolaja Hožič je sicer v zaključnih besedah izpostavila pričanja potnikov v balonu in Kolenčevih kolegov balonarjev ter ugotovitve preiskovalcev letalskih nesreč. Opozorila je tudi, da je Kolenc spreminjal svoj zagovor. Njegov zagovornik Boris Grobelnik pa je poudaril predvsem mnenje britanskega izvedenca, ki je Kolenca sicer ocenil kot neizkušenega pilota, a menil, da sam pri pristajanju ne bi ravnal drugače.

Pilotu toplozračnega balona Kolencu je tožilstvo očitalo povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagroženih do deset let zapora, saj je v nesreči umrlo šest ljudi od 32 v košari balona, preostali so se poškodovali.

Kolenc krivde ni priznaval, dogodek pa je že na predobravnavnem naroku obžaloval. Na sojenju so se zvrstili preživeli potniki, svojci umrlih, vremenoslovci in tudi slovenski balonarji, ki so podajali svoje ocene o sposobnostih in znanjih balonarskega kolega Kolenca.

Sodišče se je seznanilo še z mnenjem britanskega izvedenca za letenje z baloni. Na zadnji obravnavi konec septembra pa je tožilstvo vložilo nekaj vsebinskih sprememb obtožnice. Med drugim je iz obtožnice črtalo, da je bila na dan nesreče ob 6. uri predvidena možnost nevihte, in dodalo, da se je že dan pred nesrečo s hladno fronto bližalo nestabilno vreme.

V obtožnico so dodali očitek, da je imel Kolenc premalo izkušenj za letenje s tem balonom, da je izbral napačen kraj za pristajanje in da bi z nizkim preletom Ižanske ceste lahko ogrozil udeležence v prometu. Prav tako se je po oceni tožilstva zavedal, da se nesreča lahko zgodi tudi zaradi velikosti balona.

6 smrtno ponesrečenih

Najhujša balonarska nesreča v Sloveniji se je zgodila 23. avgusta 2012 nekaj pred 8. uro zjutraj blizu Iga. Balon je ob pristajanju večkrat udaril v tla, vmes pa trčil še v drevo. Več ponesrečencev je popadalo iz košare, druge je zajel ogenj. Na balonu je bilo 32 ljudi, izmed katerih so na kraju nesreče umrli štirje potniki, dva sta umrla pozneje v bolnišnicah.

Končno poročilo službe za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov je ugotovilo, da je bil neposredni vzrok balonarske tragedije na Barju napačna tehnika pilotiranja v pristajalni fazi. Pilot po navedbah poročila ni imel vzpostavljene radijske zveze s pristojno kontrolo zračnega prometa in je polovico poleta opravil na višinah brez njene odobritve.

G. C.