Pitbule, ki so napadli 71-letno žensko, čaka smrt, druge pse nov dom

Tri pse bodo vrnili njihovim lastnikom

4. oktober 2017 ob 16:49

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Dobre tri tedne po napadu skupine pitbulov na 71-letno žensko so na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odločili, da bodo lastniku enega psa vrnili, tri bodo usmrtili, tri vrnili ostalim lastnikom, ostale pa oddali v nov dom.

Na upravi za varno hrano so za STA tako pojasnili, da bo enega psa lastnik dobil nazaj pod pogojem, da bosta skupaj v naslednjih šestih mesecih opravila predpisano šolanje. Trije psi bodo vrnjenim svojim lastnikom. Dva psa, ki sta sodelovala v napadu, so že usmrtili, psico pa bodo usmrtili v 30 dneh po odstavitvi mladičev. Ostale pse bo zavetišče, kjer so trenutno, oddalo novim lastnikom.

Kot smo poročali, so 71-letno žensko (šlo naj bi za mater lastnika psov) 12. septembra napadli trije psi pasme pitbul in jo tako hudo poškodovali, da je pozneje umrla. Inšpektorji so na vikendu, kjer se je zgodil napad, našli 13 psov pasem pitbul in XL bull, od tega osem odraslih in pet mladičev. Lastnik petih odraslih psov in petih mladičev je bil po uradnih evidencah moški, ki je tudi lastnik vikenda, lastnica dveh psov je bila avstrijska državljanka, lastnik še enega psa pa moški iz Krškega.

Z uprave so sicer še sporočili, da so proti lastnikom psov uvedli več postopkov, ki se nanašajo na kršitve več dolžnosti, med drugim dolžnosti, da mora lastnik psa zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen na predpisan način, dolžnost, da v sedmih dneh od pridobitve psa prijavi pristojni veterinarski organizaciji (mladiča najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti), dolžnost, da z ustrezno vzgojo in šolanjem zagotovi, da žival ni nevarna okolici, in dolžnost, da pri posedovanju več kot petih odraslih živali priglasi gojitev.

Na Policijski upravi Novo mesto so na vprašanje, ali so v povezavi s tem primerom že podali kakšne ovadbe, odgovorili le, da zaenkrat preiskava še ni zaključena.

T. K. B.