Planinec omahnil s poti na Storžič in umrl

Planinca so prijavili kot pogrešanega

19. maj 2018 ob 16:28

Preddvor - MMC RTV SLO

Na območju Storžiča nad Kališčem je dopoldne umrl planinec, spremljal ga je pes, ki ni bil poškodovan.

Do zdaj zbrani podatki ne kažejo na kakršnekoli sumljive okoliščine, sporočajo s Policijske uprave Kranj. Pokojnika so opoldne prijavili kot pogrešanega, po iskanju z vojaškim helikopterjem pa so ga pod planinsko potjo na skrajno zahodni dvatisočak v Kamniško-Savinjskih Alpah našli mrtvega v skalni grapi. Teren na kraju, kjer so ga našli, je po pojasnilih kranjskih policistov skalnat, zelo zahteven in strm. Po do zdaj preverjenih informacijah je umrli planinec hodil s psom, ki pa ni bil poškodovan.

