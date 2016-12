Planinka umrla pod Olševo, smrt planinca tudi v severni steni Škrlatice

Smrt v gorah

11. december 2016 ob 16:20,

zadnji poseg: 11. december 2016 ob 18:33

Solčava, Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

Posredovali so gorski reševalci iz Kranjske Gore in Mojstrane, helikopter Slovenske vojske pa je mrtvega planinca prepeljal na Jesenice. Celjski gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske pa so umrlo planinko prepeljali v dolino, je zapisano na spletni strani centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

V dveh dneh so v slovenskih gorah tako umrli že trije ljudje.