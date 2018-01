Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Ko se je več ljudi sprlo in začelo pretepati, naj bi po neuradnih informacijah eden od pretepačev izvlekel nož in zabodel mlajšega moškega. Foto: Gabrijela Milošič

Po množičnem pretepu v Mariboru en človek v smrtni nevarnosti

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli, naj se oglasijo

7. januar 2018 ob 10:50,

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 13:31

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo zgodaj zjutraj je na Vodnikovem trgu v Mariboru prišlo do množičnega pretepa, v katerem je bilo več ljudi poškodovanih, eden pa je v smrtni nevarnosti. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 5.30.

Tri poškodovance so reševalci s kraja dogodka prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Eden od njih je resno poškodovan in se zdravniki za njegovo življenje še borijo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Ko se je več ljudi sprlo in začelo pretepati, naj bi po neuradnih informacijah eden od pretepačev izvlekel nož in zabodel mlajšega moškega.

Policisti so po prihodu na kraj dogodka vzpostavili javni red in pri tem pridržali enega človeka. Uporabili so tudi prisilna sredstva. Trenutno še poteka ogled kraja dogodka, ki ga vodi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru ob prisotnosti dežurne okrožne državne tožilke. Vzrok spora še ni znan.

Z namenom, da bi razjasnili okoliščine pretepa, policija naproša vse, ki o pretepu ali udeležencih pretepa karkoli vedo, naj se javijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 12 00. Sporočilo s kakršnimi koli uporabnimi informacijami lahko pustite tudi na Facebbok profilu Policijska uprava Maribor / Police Directorate Maribor.

