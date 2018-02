Foto: Po nesreči z utekočinjenim kisikom evakuirali 35 prebivalcev Medvod

Glavna cesta skozi Medvode zaprta

2. februar 2018 ob 07:16,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 09:23

Medvode - MMC RTV SLO, STA

V Medvodah se je na bok prevrnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo 21 ton tekočega kisika. Zaradi prečrpavanja so evakuirali bližnje prebivalce. Okoli 35 jih je prenočilo v lokalni športni dvorani.

Z Gorenjske ceste v Medvodah je ponoči, okoli 23.25, v bližnji gozd zdrsnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo utekočinjeni kisik, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Posredovale so reševalne enote, ki so oskrbele voznika.

Policija je zaprla cesto in nato še območje okoli nesreče. S policije so sporočili, da je prevrnjena cisterna prevažala 21 ton tekočega kisika. Ta je iz cisterne že uhajal.

Gasilci so ob 3. uri zjutraj skupaj s štabom občinske civilne zaščite in z županom začeli evakuirati bližnje stanovalce. Vsi so na varnem v športni dvorani Medvode ali pri sorodnikih. Po štetju policije so jih evakuirali 35.

Tamkajšnji župan Nejc Smole je za STA dejal, da težko napovejo, koliko časa bo intervencija še potekala, zagotovo pa še kakšno uro. Kot je pojasnil, trenutno gasilci gasilske brigade Ljubljana s pomočjo treh prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Medvode z avtodvigali dvigujejo priklopnik.

Zaradi popolne zapore dela Gorenjske ceste - od krožišča na klancu do križišča pri trgovini Spar, Donove ceste in dela Ostrovrharjeve ulice je pričakovati zastoje iz gorenjske smeri in iz ljubljanske smeri, so zapisali na spletni strani Občine Medvode.

Voznikom priporočajo, da se pravočasno odpravijo od doma. Vsem, ki prihajajo iz smeri Škofje Loke in Kranja, priporočajo obvoz v smeri Zbilj proti avtocesti Kranj-Ljubljana. Tistim, ki prihajajo iz Ljubljane, predlagajo, da se v Šentvidu preusmerijo na avtocesto proti Gorenjski. Avtobusom bo omogočen obvoz po Donovi cesti.

Na ljubljanski policijski upravi pozivajo voznike, naj bodo strpni, spoštujejo cestnoprometne predpise in upoštevajo navodila policistov, ki na posameznih odsekih tudi urejajo promet.

Al. Ma.