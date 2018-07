Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti okoliščine še preiskujejo. Foto: BoBo Dodaj v

Po padcu s strehe umrl 30-letni moški

Kriminalisti okoliščine še preiskujejo

18. julij 2018 ob 14:15

Kostanjevica na Krki - MMC RTV SLO, STA

V torek nekaj po 12. uri se je v Kostanjevici na Krki zgodila delovna nesreča, v kateri je s strehe padel 30 let star moški, ki je zaradi poškodb pozneje v bolnišnici umrl.

Tridesetletni moški je opravljal dela na strehi skladiščnega objekta. Ko je stopil na strešno ploščo, ki naj bi se prelomila, pa je padel z okoli šestih metrov višine. Reševalci so ga oživljali in odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kriminalisti še preiskujejo okoliščine, kraj nesreče pa so si ogledali tudi preiskovalna sodnica, okrožni državni tožilec in pristojni inšpektor za delo, še navajajo novomeški policisti.

G. K.