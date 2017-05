Vrhničani po požaru v Kemisu napovedujejo protestni shod

NIJZ svetuje vrtičkarjem, naj zelenjave in sadja, kjer so vidne posledice požara, ne jedo

17. maj 2017 ob 14:23,

zadnji poseg: 17. maj 2017 ob 18:43

Vrhnika - MMC RTV SLO/STA

V objektu podjetja Kemis poteka čiščenje po požaru in meritve onesnaženja. Po predvidevanjih naj onesnaženost ne bi bila problematična. Požar pa preiskujejo tudi kriminalisti. Občani pa napovedujejo protest zaradi nevarnih dejavnosti v občini.

Po današnjih meritvah je prisotnost delcev PM10 v zraku na Vrhniki padla pod mejne vrednosti, pojasnjuje poveljnik vrhniške civilne zaščite Viktor Razdrh. Današnje meritve koncentracij živega srebra, ki so jih izvedli predstavniki agencije in Instituta Jožef Stefan, pa so ob tovarni pokazale občutno znižanje koncentracij živega srebra, ob šolah Ivana Cankarja ter Antona Martina Slomška na Vrhniki pa ravni, ki so značilne za neonesnažena območja.

Vzorčenje delcev na tleh

Delci, ki po požaru ležijo na tleh, tudi na poljih in vrtovih, bodo vzorčeni in pregledani, je zagotovil Razdrh. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sicer prebivalstvu svetujejo, naj zelenjave in sadja, na katerih bi bile vidne sledi požara, ne uživajo, temveč raje zavržejo. Zelenjavo, kjer ni vidnih sledi, kot bi bile saje, pa naj pred uživanjem zelo temeljito operejo z vodo.

Pivniki, ki lovijo površinsko umazanijo, so še vedno nameščeni na potoku Tojnica. Razdrh upa, da bo onesnaženje potoka, ki se sicer izliva v Ljubljanico, sanirano in da bo sanacija uspešna. Čiščenje potoka sicer izvajajo delavci družbe VGP Drava.

Popolnoma pa je uničena oprema gasilcev PGD Stara Vrhnika, ki so sodelovali pri gašenju požara. Zaščitne obleke gasilcev zaradi narave požara že med intervencijo niso zagotavljale popolne zaščite. V društvu zato zbirajo prostovoljne prispevke za nakup nove opreme.

Vrhničani napovedali protest

Vrhničani so zaradi požara v Kemisu napovedali miren protest s katerim bodo zahtevali umik nevarnih dejavnosti iz občine. O okoljski problematiki nevarnih dejavnosti pa bo razpravljal tudi občinski svet. Občinski svetnik Viktor Sladič je dejal, da so prejeli številne klice občanov, ki jih skrbi kaj pomenijo povišane koncentracije živega srebra v zraku, saj od pristojnih zadovoljivih informacij niso prejeli.

"Ljudje so vznemirjeni, ker nimajo informacij. Ne vemo, kaj to pomeni za ljudi, za rastlinje ali živali, pa tudi za vrtce. Ali bo treba zamenjati mivko na igriščih? Ljudje nič ne vedo, župan samo pravi, da je vse v redu. Upajmo, da je res tako, a če res nič ni škodljivo, zakaj je potem Nacionalni inštitut za javno zdravje ljudem svetoval, naj vrtnine zavržejo, zakaj ostaja navodilo, naj se otroci v vrtcu ne igrajo zunaj?" je pojasnil vrhniški občinski svetnik.

Krajani zaskrbljeni

Kot pravi, bodo Vrhničani organizirali miren protest, saj so zaskrbljeni in jezni, ker so se že pred leti ob pobudi za postavitev Kemisovega objekta na Vrhniki pojavljali pomisleki zaradi okoljskih tveganj. V soboto dopoldne ob 10. uri bo tako na Vrhniki potekal miren shod v obliki enournega sprehajanja čez prehod za pešce brez semaforja. Krajani Sinje Gorice pa se bodo na zboru pogovorili s predstavniki občine in Kemisa.

Kemis je družba, ki se ukvarja z zbiranjem, predelavo, odstranjevanjem ter posredovanjem različnih vrst odpadkov. Direktor Kemisa Emil Nanut je za Odmeve na Televiziji Slovenija povedal, da imajo v skladišču okoli 1500 ton različnih vrst nevarnih odpadkov, kot so odpadna olja, laki, topila, barve in zdravila.

L. L.