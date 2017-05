Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Neznanec je konec februarja prerezal pnevmatike na 41 vozilih. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po treh mesecih odkrili, kdo je rezal gume: 16-letni fant

Kazensko so ga ovadili

25. maj 2017 ob 11:26

Ilirska Bistrica - MMC RTV SLO

Konec februarja je neznanec prerezal pnevmatike na 41 osebnih vozilih v Ilirski Bistrici. Policisti so s pomočjo analize DNK-ja našli storilca, 16-letnega domačina.

S policijske uprave Koper so sporočili, da je neznanec v noči s 25. na 26. februar prerezal večje število pnevmatik na 41 vozil v Ilirski Bistrici. Ori ogledu kaznivega dejanja na kraju dogodka so našli tudi sledove krvi, ki bi lahko pripeljali do storilca.

Analiza DNK-ja sledov krvi je nato pokazala, da jih je pustil mladoletnik, 16 let star fantu iz okolice Ilirske Bistrice, ki so ga zaradi suma storitve kaznivih dejanj tudi kazensko ovadili.

