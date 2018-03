Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Snežni plaz na Mrzli gori je zahteval življenje planinca. Foto: Reuters Dodaj v

Pod plazom na Mrzli gori umrl planinec

Snežni plaz odnesel planinca

25. marec 2018 ob 18:46

Solčava - MMC RTV SLO, STA

Nekaj pred drugo uro je snežni plaz na Mrzli gori spodnesel planinca, ki je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju dogodka umrl.

V nesreči na težko dostopni Mrzli gori v Kamniško-Savinjskih Alpah so posredovali celjski gorski reševalci, ki so umrlega planinca s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v dolino in ga predali pogrebni službi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

La. Da.