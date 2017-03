Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Traktor je pod sabo pokopal voznika. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pod prevrnjenim traktorjem umrl traktorist

Nesreča se je zgodila pri Radljah ob Dravi

30. marec 2017 ob 21:11

Radlje ob Dravi - MMC RTV SLO/STA

V Št. Janžu nad Radljami ob Dravi se je popoldne prevrnil traktor in pod sabo pokopal voznika, ki je na kraju nesreče podlegel poškodbam, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Ob nesreči so posredovali reševalci Zdravstveno-reševalnega centra Koroške in prostovoljni gasilci iz Radelj ob Dravi, ki so ponesrečenca s tehničnim posegom rešili izpod traktorja, a mu zaradi prehudih poškodb ni bilo več mogoče pomagati.

Poskrbeli so tudi za požarno varnost, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in traktor postavili nazaj na kolesa.

G. K.