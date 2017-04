Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 14 glasov Ocenite to novico! Pogorelo je ostrešje gospodarskega objekta ob župnišču v Višnji Gori. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogorelo ostrešje objekta ob župnišču v Višnji Gori

Policisti nadaljujejo preiskavo

16. april 2017 ob 14:26

Višnja Gora - MMC RTV SLO/STA

V soboto pozno zvečer, okoli pol desete ure, je izbruhnil požar v gospodarskem poslopju ob župnišču v Višnji Gori, ki so ga gasilci uspešno pogasili. Po prvih ugotovitvah policistov je šlo za požig.

Ostrešje omenjenega gospodarskega objekta je povsem pogorelo, ob tem pa je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Po informacijah Uprave RS za zaščito in reševanje so požar lokalizirali in pogasili gasilci iz Stične, Višnje Gore, Kriške vasi, Vrha nad Višnjo Goro in Ivančne Gorice. Od tretje ure ponoči do jutranjih ur pa je nato na kraju ostala požarna straža.

Policisti so območje zavarovali in v nedeljo zjutraj začeli ogled kraja požara. Po prvih ugotovitvah so posumili, da je šlo za požig, in zdaj nadaljujejo preiskavo.

G. K.