Pogrešana najstnika našli v Krki

Po prvih ugotovitvah sta umrla v prometni nesreči

28. marec 2018 ob 15:06

Novo mesto - MMC RTV SLO

Novomeški policisti so v okviru iskalne akcije med pregledom reke Krke našli osebni avtomobil, v njem pa umrla pogrešana najstnika.

19-letnica in 17-letnik sta v soboto odšla v neznano, potem ko so ju nazadnje opazili v novomeškem kinematografu. Policisti so opravili številne iskalne akcije, v okviru katerih so bili organizirani tudi preleti helikopterja, pregledi nadzornih kamer in druge dejavnosti. Danes pa so s pomočjo gasilcev začeli s čolnom pregledovati reko Krko.

Med iskalno akcijo so v bližini naselja Srebrniče našli osebni avtomobil, v njem pa pokojna najstnika. Po prvih ugotovitvah se je zgodila prometna nesreča. Policisti se ob tem zahvaljujejo vsem, ki so jim z informacijami in deljenjem poziva o iskanju pogrešanih pomagali pri iskanju najstnikov.

