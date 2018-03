Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po prvih ugotovitvah policistov ni bilo ugotovljenih znakov kaznivega dejanja (Fotografija je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v

Pogrešanega našli mrtvega ob strugi Idrijce

Iskali so ga od ponedeljka, 5. marca

7. marec 2018 ob 16:20

Pogrešanega 37-letnika, ki so ga na območju Idrije od ponedeljka zvečer iskali policisti in reševalci, so ob strugi reke Idrijce našli mrtvega.

Kot so sporočili s PU-ja Nova Gorica, so se idrijski policisti iskanja pogrešanega lotili takoj v ponedeljek zvečer, torej takoj po prijavi, da svojci pogrešajo 37-letnika.

Pogrešanega moškega z območja Idrije policisti kljub intenzivnemu iskanju do jutra niso našli, v torek pa so se policistom z območja PU-ja Nova Gorica pridružili še gorski reševalci iz Tolmina in reševalca iz Zveze reševalnih psov Slovenije Gorenjska 1.

Iskanje je v torek na zahtevnem in zasneženem terenu trajalo do poznih dopoldanskih ur, iskanje pa je danes dopoldne nadaljevalo 13 reševalcev in policistov, poleg pripadnikov gorske policijske enote PU-ja Nova Gorica še člani tolminske gorske reševalne službe in dva vodnika reševalnih psov iz Tolmina.

Nekaj čez 12. uro so policisti in reševalci na lokalni cesti med Idrijsko Belo in Idrijo na obrežju reke Idrijce našli moškega, ki ni kazal znakov življenja. Pozneje je zdravnik ZD-ja Idrija lahko le potrdil smrt moškega. Po prvih ugotovitvah policistov ni bilo ugotovljenih znakov kaznivega dejanja.

