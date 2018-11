Nesreča se je zgodila pred Umagom (fotografija je simbolična). Foto: Reuters VIDEO Pogrešani slovenski deska... VIDEO Med Savudrijo in Umagom i... Dodaj v

Pogrešani slovenski deskar v bolnišnični oskrbi v Trstu

Iskanje je bilo oteženo zaradi vetra in valov

29. oktober 2018 ob 20:09,

zadnji poseg: 30. oktober 2018 ob 19:44

Zagreb - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Pogrešani slovenski deskar je priplaval na obalo Trsta in je v bolnišnični oskrbi, poroča TV Slovenija. Pogrešan je bil od ponedeljka zvečer.

Deskar je dehidriran, izčrpan in podhlajen, a njegovo stanje ostaja stabilno. Rešila sta ga neopren, v katerega je bil oblečen, in deska, ki se je je oklepal. Najverjetneje je pomagalo tudi še vedno razmeroma toplo morje, poroča 24ur.

Čez dan je v Tržaškem zalivu potekala iskalna akcija za 47-letnim učiteljem športne vzgoje iz Ljubljane. Italijanska obalna straža je blizu Gradeža – 10 kilometrov proti Kopru – predtem našla del opreme, je poročala novinarka TV Slovenija Evgenija Carl.

Morje so iz zraka pregledovali italijanski in slovenski helikopter ter letalo, na morju sta bili tudi ladja italijanske obalne straže in puljska luška kapitanija.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil, da iskalna akcija, v kateri so sodelovale posadke iz Slovenije, Hrvaške in Italije, kljub dobri vidljivosti ni bila uspešna in so jo zaradi teme končali.

V močnem jugu sta se nedaleč od svetilnika v Savudriji v ponedeljek na morje odpravila dva deskarja, Slovenec in Hrvat. Eden se je v močnem vetru na morje podal z jadralno desko, drugi pa s kajtom. Obema deskarjema je močan veter uničil jadra, zato sta padla v morje, veter pa ju je nato nosil proti odprtemu morju.

Hrvat sam priplaval na obalo

Nazadnje so oba deskarja videli pred pristaniščem v Umagu v ponedeljek popoldne. Ob mraku so iskanje prekinili. Hrvatu je nato okoli 18.00 uspelo samemu priplavati do obale, od koder so ga prepeljali v bolnišnico.

Kot je za HRT dejal David Radas s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, je bilo zvečer iskanje pogrešanega deskarja omejeno na kopno, saj zaradi orkanskega vetra iskanje s plovili ni bilo mogoče.

G. V., A. P. J., A. K. K., J. R.