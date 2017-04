Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Pogrešano planinko so našli mrtvo. Foto: MMC RTV SLO/J. M. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogrešano planinko našli mrtvo

Okoliščine dogodka še preiskujejo

9. april 2017 ob 08:53

Železniki - MMC RTV SLO

Gorski reševalci so v prepadni grapi na območju Ratitovca našli mrtvo planinko, ki so jo pogrešali od sobote zvečer.

Pogrešano so okoli 4.25 našli mrtvo v prepadni grapi na relaciji Prtovč-Jesenovec na nadmorski višini 830 metrov. Ogled kraja dogodka in okoliščine izvaja gorska policijska enota s pomočjo posadke in helikopterja, navaja uprava za zaščito in reševanje.

Policisti bodo ugotovitve sporočili po končanih dejavnostih, so poročali s PU Kranj.

A. K. K.