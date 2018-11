Policisti bodo o dogodku na tožilstvo podali poročilo. Foto: BoBo Sorodne novice Murskosoboški policisti preiskujejo nasilno smrt ženske in smrt moškega Dodaj v

Pojasnjen umor in samomor na Tišini

Zavrnili namige, ki so se pojavili med preiskavo

9. november 2018 ob 15:13

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Policijska uprava Murska Sobota je pojasnila umor 46-letnice in samomor 59-letnika na Tišini ter zavrnila namige, da bi bil lahko vpleten še nekdo tretji.

Vodja kriminalistične policije Bojan Rous je na novinarski konferenci povedal, da so s preiskavo zavrnili vse informacije, ki so se pojavile v času preiskave, da bi bila lahko možni storilec tretja oseba. Biološke sledi na nožu, ki so ga našli med hišno preiskavo, so po besedah Rousa potrdile, da je storilec 59-letnik.

Policiste so o dogodku obvestili reševalci nujne pomoči, ogleda pa sta se udeležili tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica. Slednja je odredila tudi sodno obdukcijo, sicer pa so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da je žensko umoril 59-letni sosed.

Nesporni dokazi

V hišni preiskavi so pri osumljenem zasegli predmete, pomembne za kazenski postopek, v nacionalnem forenzičnem laboratoriju pa so nesporno potrdili, da je dejanje storil osumljeni sosed.

Ta se je 30. septembra v popoldanskem času po telefonu najavil na kavo pri žrtvi. Pri tem sta se po vsej verjetnosti sprla, pri čemer je osumljeni zaradi ljubosumja z nožem štirikrat zabodel oškodovanko, tako da je ta zaradi vbodnih ran umrla. Osumljeni je po dejanju odšel domov in se obesil na podstrešju.

Sa. J.